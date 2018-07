Inhalt Seite 1 — Pullover aus antiken Schränken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von den 25 Milliarden Mark, über die deutsche Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren frei verfügen, geben sie jährlich fünf Milliarden für Bekleidung aus. In ihrem Investitionskatalog stehen damit Textilien an erster Stelle. Umfragen haben auch ergeben, daß die meisten Jugendlichen mehr auf die Qualität der Ware als auf den Preis achten. Besonders für die Mädchen sind bei Kleiderwünschen daher die Boutiquen immer mehr zur Endstation ihrer Sehnsucht geworden.

„Die Preise“, sagte die Inhaberin eines solchen Ladens, „spielen gerade bei den jungen Leuten unter 25 Jahren gar keine Rolle; sie kaufen sofort, wenn ihnen eine Sache richtig gefällt.“ Vielleicht erwecken viele Mädchen auch gern den Eindruck, Geld spielte für sie „keine Rolle“. Nicht alle jedoch nehmen die hohen Preise ohne Murren hin. Manchmal lohnt es sich sogar, laut zu schimpfen: Eine Studentin bekam zum Trost eine Bluse geschenkt und eine Flasche Rotwein dazu.

Im allgemeinen freilich werden Preise als schicksalhaft hingenommen. Da sagt ein Mädchen: „Eigentlich ist es doch gemein, daß man hier für einen vernünftigen Rock siebzig Mark bezahlen muß.“ Frage: „Warum gehen Sie nicht in die Boutique-Abteilungen der Kaufhäuser?“ Antwort: „Es gibt zwar Boutiquen, die mieser sind als Kaufhäuser – aber wenn man sich erst mal an richtig gute Boutiquen gewöhnt hat, dann ist man fürs Kaufhaus verdorben.“

In einer kleinen, überfüllten Boutique probiert ein Teenager eine lange Hose an. Die ist oben sehr schmal und unten weit, sitzt zu stramm. Die Chefin der Boutique, ein kleines, kompaktes Energiebündel, mit Akzent: „Kennen die Leute ruhig sähn, daß du nicht aus Gips bist hinten.“ Einer vor dem Spiegel posierenden Endvierzigerin rät sie, den zinnoberroten Hosenanzug nicht reinigen zu lassen, sondern selbst zu waschen. „Wir haben ihn doch noch gar nicht gekauft“, protestiert der Begleiter. Ein Kognak, aus antiker Karaffe geschenkt, begütigt ihn. Während ein junges Mädchen Regenmäntel anprobiert, redet die Chefin auf eine unentschlossene junge Frau ein: „Ich werde dir alles zusammen lassen für 220 Mark – aber sag nicht, daß ich nicht bin wie eine Mutter zu dir.“ Vor dem Schaufenster unterhalten sich zwei Freundinnen: „Die beschwatzen einen, daß man was anprobieren soll, und dann hat man nichts mehr zu melden.“

*

Manchmal wird die Boutique zum Treffpunkt. Die Stimmung ist zwanglos, wenigstens scheint es so. Beat und schummrige Beleuchtung sollen dabei helfen. Ich beobachtete zwei Teenager, die sich „nur so“ ein schwarzes Abendkleid anhalten. Die Verkäuferin hat Spaß daran, obwohl kein Geschäft zu erwarten ist. Eine Frau fragt nach einem Sommerkleid im „gemäßigten Hippie-Look“ und findet nach langem Stöbern „genau die Schuhe“, die sie gesucht habe. Drei Sekretärinnen, die in der Nähe arbeiten, kommen mittags und „verschnacken“ ihre Pause; nebenbei probieren sie neue Frühjahrsmodelle. Von Kaufen ist nicht ernsthaft die Rede.

Auch Apo-Leute gehen hier ein und aus. Die Verkäuferin sieht den Konflikt zwischen dem propagierten Ziel der „großen Verweigerung“ und dem Wunsch, sich gerade durch außergewöhnliche Aufmachung und modische Gags vom Normalbürger zu unterscheiden. „Aber so ein bißchen Inkonsequenz kann vielleicht nicht schaden“; sagt sie. Im Gegensatz zu den meisten Verkäuferinnen wirkt sie gelöst und fröhlich. Ihre Chefin läßt sie selbständig arbeiten. Morgens kommen selten Kunden; dann kann sie sogar an einem kleinen Sekretär die Hausaufgaben für ihr Fernstudium machen.