Die Sperm-Capacitation war das Hauptthema bei dem Sehering-Symposium

Vater werden ist nicht schwer...“, dichtete Wilhelm Busch. Kaum beipflichten werden ihm jene Wissenschaftler, die sich bemühen, in ihren Laboratorien Kaninchen, Mäuse oder auch menschliche Keime zu zeugen.

Die lebenspendende Vereinigung einer weiblichen mit einer männlichen Geschlechtszelle, die auf natürlichem Wege oft geradezu unerwünscht leicht vonstatten geht, entpuppte sich als äußerst schwierig zu bewältigendes Unternehmen, sobald sie außerhalb des mütterlichen Körpers vollzogen werden sollte.

Über Schwierigkeiten und Erfolge, die bisher erzielt werden konnten, diskutierten Fortpflanzungsforscher Mitte dieses Monats in Berlin. Die Berliner Pharma-Firma Schering AG, Hauptlieferant bei der Versorgung westdeutscher Frauen mit Anti-Baby-Pillen, hatte knapp zwei Dutzend Experten zu einem Symposium über „Mechanisms Involved In Conception“ („Medianismen, die bei der Empfängnis eine Rolle spielen“) eingeladen.

Ein solches Symposium veranstaltet zu haben, das allein Fragen der Grundlagenforschung gewidmet war, erscheint um so verdienstvoller, als Fortpflanzungsbiologie bei uns nicht als attraktives Arbeitsgebiet gilt. Die doch gewiß nicht uninteressante Frage, was zu Beginn des Säugetier- oder gar Menschenlebens vor sich geht, hat die Forscherneugier deutscher Wissenschaftler bisher kaum beflügeln können.

Einschlägige Ergebnisse, so verriet schon das Programm, wurden überwiegend in den USA und in England gewonnen. 13 Referenten des Symposiums waren aus Amerika gekommen, vier aus England, zwei aus Israel, je einer aus Frankreich, Australien und der Bundesrepublik.

In Lehrbüchern und Lexika stellt sich die Befruchtung in der Regel als recht einfacher Vorgang dar: Männliche Samenfäden, von denen bei einem Samenerguß 200 bis 300 Millionen in die Scheide gelangen, dringen in die Gebärmutter ein. Von dort erreichen sie die Eileiter. Geschieht das zum richtigen Termin, kommt ihnen also um die Mitte des weiblichen Monatszyklus ein befruchtungsreifes Ei entgegen, so vereinigt sich ein Samenfaden mit der 50 000mal größeren Eizelle. Die Befruchtung ist vollzogen.