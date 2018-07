In gewissen, gutverdienenden Kreisen – nicht zuletzt bei den freischaffenden Künstlern – gehört es heute zum guten Ton, „Steuerschweizer“ zu sein, sich also den hohen deutschen Steuersätzen zu entziehen. Hardy Krüger, bekannter Filmschauspieler, hat einmal gesagt: „Ich kann es mir nicht leisten, mich den deutschen Steuersätzen zu unterwerfen. Als Schauspieler bin ich gezwungen, innerhalb weniger Jahre so viel zu verdienen, daß ich im Alter davon leben kann. Bei der deutschen Einkommensteuer ist das unmöglich, weil sie mir in den Jahren, in denen viel in die Kasse kommt, wenig läßt. Und wovon soll ich im Alter dann leben?“

Diese Argumentation ist sicherlich angreifbar. Doch so lange wir in der Welt ein sogenanntes Steuergefälle haben, werden wir uns damit abfinden müssen, daß es Leute und Unternehmen gibt, die dies auszunützen verstehen. Das ist der Preis, den wir für einen freien Devisen- und Kapitalverkehr zahlen müssen.

Hier sollen keine Hinweise über die zweckmäßigste Form der Steuerhinterziehung erteilt, sondern vielmehr einige Gedanken wiedergegeben werden, die jüngst der Schweizer Bankier Dr. J. W. Reiff, Mitinhaber der Bank Schopp, Reiff & Co AG, Zürich, auf einer Vortragsveranstaltung in Hannover über die Vermögensbildung außerhalb der deutschen Grenzen geäußert hat.

Der Antrieb zur Vermögensbildung außerhalb des nationalen Bereiches – für Privatpersonen und Gesellschaften – kann grundsätzlich aktiver oder passiver Natur sein. Aktiv ist er, wenn er im Sinne der bewußten internationalen Stützpunktbildung, der Expansion usw. erfolgt.

So haben einige große deutsche Konzerne in der Schweiz Holding-Unternehmen gegründet, in denen sie ihre Auslandsbeteiligungen zusammengefaßt haben. Sie erschließen sich auf diese Weise den Schweizer Kapitalmarkt, was im Augenblick zwar unwichtig erscheint, aber es hat Zeiten gegeben, in denen es wichtig war, im Ausland nach Finanzierungsstützen zu suchen. Oftmals waren sie dort billiger als solche in der Bundesrepublik.

Passiver Natur ist eine Vermögensbildung in der Schweiz – und das geht besonders Privatpersonen an – wenn sie der geographischen und währungsmäßigen Risikoverteilung dient. Der Währungsgesichtspunkt mag gegenwärtig für den deutschen Bundesbürger von untergeordneter Bedeutung sein, denn schließlich gilt die Mark als eine der härtesten Währungen der Welt, aber wer will behaupten, daß dies unter allen Umständen zu einer Dauererscheinung wird?

Ob es sinnvoll ist, ein Vermögen in der Schweiz als – geographisch betrachtet – sicherer anzusehen, als es in der Bundesrepublik angelegt ist, kann bestritten werden. Eine politische Katastrophe in der Bundesrepublik müsse zwangsläufig zu einer Katastrophe für Gesamteuropa werden, wird gesagt.