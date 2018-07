Es vergeht kein Tag, an dem nicht die Sendungen des Ersten und des Zweiten Deutschen Fernsehens bewertet werden – vom Zuschauer, exakt und mit Noten. Seine Gunst wird erforscht, in die Sprache der Computer übersetzt, elektronisch durchleuchtet und schließlich dem Veranstalter komprimiert überreicht.

Seit vielen Jahren sind das Münchner Institut Infratest und dessen Frankfurter Dependance Infratam damit beschäftigt, ihren Auftraggebern in den Fernsehanstalten die Zuschauerurteile zuzustellen. Und seit ebenso vielen Jahren wird von den Programmverantwortlichen mit Eifer verglichen, welche Sendung die meisten Zuschauer hatte und die besten Noten erreichte. Man könnte also zufrieden sein; und doch ist Zufriedenheit nicht angebracht. Die Zweifel am System mehren sich, die Methode wird als schwach bezeichnet, das Ergebnis muß damit bedeutungslos werden.

Jahrelang galt ein „+ 7“ als Fetisch. Die hohe Bewertung einer Sendung konnte stolz machen – es war so etwas wie 150 ausverkaufte Vorstellungen. Die Zweifler haben den Fetisch zur Lappalie werden lassen. Haben sie recht?

Der Lieferant des getesteten Zuschauerurteils ist ein kommerziell betriebenes Meinungsforschungsinstitut, ein Unternehmen also, das nur das liefert, zu dem es beauftragt und für das es bezahlt wird. Die Fernsehanstalten verlangen vergleichbare Angaben über Beteiligung an den Sendungen Und über Bewertung des Beitrags. Daß die Angaben über die Beteiligung ungenau sind, ist nicht von so großem Übel. Der Fehlerquotient von etwa ± 8 Prozent könnte nur mit einem unverhältnismäßig hohen Mehraufwand an Kosten um weitere wenige Prozente niedriger gedrückt werden.

Auch das Verfahren selber ist von der Praxis her schwerlich zu verwerfen: Das Institut stellt in der Bundesrepublik 625 Meßgeräte auf. Diese Geräte zeichnen Minute für Minute auf, ob der betreffende Fernsehapparat eingeschaltet und welches Programm gewählt wurde. Natürlich sind 625 Messungen bei rund fünfzehn Millionen Fernsehgeräten in der Bundesrepublik sehr wenig, aber die Genauigkeit ließe sich nicht wesentlich verbessern, wenn man die Zahl der Messungen verdoppelte oder vervierfachte.

Die Anstalten benötigen, die Angaben in erster Linie für die Sendezeit zwischen 18 und 20 Uhr. In dieser Zeit werden die Werbespots ausgestrahlt. Für die Minutenpreise einer Werbung sind Angaben über die Zuschauerbeteiligung genauso wichtig wie die Auflagenziffern der Zeitungen für die Annoncenpreise. Aber ebenso wenig wie die tägliche, tatsächlich verkaufte, genaue Stückzahl bei den Zeitungen für diese Preise bedeutungsvoll ist, so wenig ist auch die genaue Angabe über die täglich in der Werbezeit eingeschalteten Geräte erforderlich. Im Gegenteil: Es interessiert eigentlich nur der Trend der Entwicklung.

Die Bewertung der Sendungen des Deutschen Fernsehens wird von fast tausend Laien-Interviewern gesammelt. Jeden Tag fragen sie in 250 systematisch ausgesuchten Haushalten die Zuschauer, ob ihnen die Sendungen von gestern und von vorgestern gefallen haben. Man kann es einem Meinungsforschungsinstitut nicht anlasten, Wenn es die Aufgabe, vergleichbare Daten der Bewertung zu ermitteln, mit der Methode eines Volksschullehrers löst, indem es Zensuren erteilen läßt.