Frankfurt am Main

Die Ehefrauen waren gar nicht begeistert. Ein Wochenende nach dem anderen mußten sie auf ihre Männer verzichten und sich damit trösten, daß die Freizeit zum Wohle der Rechtsstaatlichkeit geopfert wurde. Es ist nicht leicht, mit einem Staatsanwalt verheiratet zu sein, der sich nicht mit dem Alltagstrott zufrieden gibt. Die Rede ist von den hessischen Staatsanwälten Schoreit, Groh, Hoff mann und Dreyer. Das ist die Mannschaft der Staatsanwaltskommission des Landesverbandes Hessen des Deutschen Richterbundes. Ihr Auftrag, der die Ehefrauen vorübergehend zu Reform-Witwen machte, lautete: „Neuregelung der Rechtsstellung der Staatsanwälte.“

Das Thema gibt es schon seit Jahren im Verband. Gestellt wurde es vor langer Zeit der „Kommission für die Angelegenheiten der Staatsanwälte im Deutschen Richterbund“. Aber den vorwärtsdrängenden Hessen ging das viel zu langsam. Kurzerhand mobilisierten sie die landeseigenen Kräfte. Und schon nach wenigen Monaten liegt jetzt ein Ergebnis auf dem Tisch.

Die Vorschläge betreffen den zehnten Titel des Gerichtsverfassungsgesetzes. Zielrichtung: Der hierarchische und monokratische Aufbau der Staatsanwaltschaft soll durch eine „mehr justizförmliche Organisation“ ersetzt werden. Musterbeispiel für die neue Denkweise: „Besteht die Staatsanwaltschaft bei einem Gericht aus mehreren Statsanwälten, so ist jeder von ihnen berechtigt, für die Staatsanwaltschaft aufzutreten und alle Amtsverrichtungen auszuführen.“

An die Stelle der Weisungsgebundenheit tritt nach dem Hessen-Entwurf die Bindung an Gesetz und Recht, der unabhängige Staatsanwalt. Doch auf das sachliche Kontrollrecht des Leiters der Staatsanwaltschaft soll auch in Zukunft nicht verzichtet werden. „Nach den bisherigen Erfahrungen“, so sagen die Verfasser, „darf angenommen werden, daß in den meisten Einzelfällen bereits die Aussprache des Leiters der Staatsanwaltschaft mit dem Staatsanwalt zu einer Klärung auftauchender Fragen führt.“ Für die sachliche Nachprüfung der verbleibenden Fälle ist folgende Regelung vorgesehen: „Tritt der Staatsanwalt den Gegenvorstellungen nicht bei, kann der Leiter der Staatsanwaltschaft die Entscheidung der Staatsanwaltschaft bei dem nächst höheren Gericht herbeiführen. Hierüber entscheiden drei Staatsanwälte gemeinsam.“

Der Frankfurter Staatsanwalt und Vorsitzende der Staatsanwaltskommission im Hessischen Richterbund, Schoreit, hat bereits die erste Probe aufs Exempel gemacht. Er hat den Reformentwurf vor der versammelten Mannschaft der Frankfurter Staatsanwaltschaft – eine Superbehörde von über 60 Staatsanwälten – zur Diskussion gestellt und viele Befürworter gefunden. „Es gibt viele, die uns zustimmen, aber die praktische Arbeit bleibt dann immer an einigen wenigen hängen. Dabei ist eineder Rechtsstaatlichkeit dienende Reform der Rechtsstellung des Staatsanwalts so dringend notwendig, um das Ansehen der Justiz in der Bundesrepublik zu erhöhen.“ Gerhard Ziegler