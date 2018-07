Inhalt Seite 1 — Wie in einem Spiegel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer den Arbeitnehmern zumutet, bei Lohnforderungen „Maßzuhalten“, muß ihnen einen Ausgleich bieten

Wer gelegentlich das Neue Deutschland liest oder weiß, wie die Prawda den Kapitalismus und die Verhältnisse in der Bundesrepublik schildert, ist daran gewöhnt, ein Zerrbild der Wirklichkeit vorzufinden. Um so überraschender ist es, bei einem offenen Gespräch mit sowjetischen Ökonomen und Soziologen zu erfahren, wie nüchterne Wissenschaftler aus der UdSSR die westliche Industriegesellschaft sehen. Ein solcher Blick in den östlichen Spiegel kann sehr nützlich sein.

Das Problem der Einkommensverteilung ist nach Ansicht dieser modernen sowjetischen Wirtschaftswissenschaftler in einem Land wie der Bundesrepublik oder Schweden weitgehend gelöst. Die Einkommen der Arbeitnehmer sind in den vergangenen zwanzig Jahren sehr stark gestiegen. Da mit ernsthaften Wirtschaftskrisen kaum zu rechnen ist, wird diese Entwicklung weitergehen.

Die Vermögensverteilung dagegen sei noch sehr unbefriedigend. Die Versuche der Politiker, eine breitere Eigentumsstreuung zu erreichen, seien halbherzig und dementsprechendwenig erfolgreich. Doch dieses Problem wäre für Ökonomen in sozialistischen Ländern nur von theoretischem Interesse.

Ganz anders sieht dies bei der Frage der wirtschaftlichen Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Betrieb aus. „Hier beobachten wir die westlichen Experimente mit dem größten Interesse, weil wir vor allem aus den Erfahrungen in der Bundesrepublik lernen möchten. Die Mitbestimmungsfrage wird sich auch bei uns eines Tages in aller Schärfe stellen. Die Sozialisierung allein verbürgt weder eine Demokratisierung im Unternehmen, noch beseitigt sie die Entfremdung des Menschen von der Arbeit. Bei fortschreitender Automation werden, die Schwierigkeiten ständig größer.“

Viele Probleme der modernen Industriegesellschaft scheinen also unabhängig vom „System“ aufzutauchen. Wir können sicher, zufrieden sein, auch nach dem Urteil so kritischer Beobachter bei der Einkommensverteilung große Fortschritte gemacht zu haben. Aber wir müssen auch ehrlich zugeben, daß wir hinsichtlich der beiden anderen Punkte noch sehr weit von annehmbaren Lösungen entfernt sind.

In den vergangenen Monaten wurde viel von „sozialer Symmetrie“ und ähnlichen schönen Dingen gesprochen. Im Grunde sind sich auch alle darin einig, daß die Gewerkschaften bei ihren Lohnforderungen immer stärker auf die Bonner Konjunkturpolitik Rücksicht nehmen müssen, wenn wir die Preisentwicklung und das wirtschaftliche Wachstum im Griff behalten wollen. Die Lohnpolitik wird also in Zukunft immer mehr von „Leitlinien“ eingeengt werden. Da auch den Gewerkschaften an einer möglichst krisenfreien Wirtschaftsentwicklung gelegen sein muß, werden sie hier mitspielen müssen.