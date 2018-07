München

Stimmt das, daß ihr euch jetzt schon auszieht?“ fragte einer neugierig die 27jährige Münchner Politesse Irmela Eimer am „Tag der offenen Tür“. Die Polizeihelferin war entrüstet. Wie kam der wohl auf diese Idee? Zwei Tage später klärte ein anonymer Anruf die Situation. Man „steckte“ der Leiterin der 40 Politessen, der 33jährigen Hille-Frauke Mews, daß im Novemberheft des Herrenmagazins Er recht flotte Bilder von einer ihrer Damen erschienen seien.

Frau Mews besah sich den Schaden und geriet außer sich. Streifte da doch eine dreiste Falschspielerin, die gar nicht zu ihrer „Mannschaft“ gehörte, von Bild zu Bild immer mehr von ihrer Montur ab, bis sie schließlich, nur noch mit knappem Slip bedeckt, unbekümmert in die Kamera lächelt. Eskalation der Frivolität: Um das hübsche Kind herum nichts als bärtige Bürgerschocker, angeführt vom schlimmen Fritz Teufel.

Beleidigt in ihrer Würde als Frau erstattete Frau Mews gemeinsam mit 27 Politessen Sammelanzeige gegen „ER“ – der Tatbestand der Verleumdung und der Beleidigung sei erfüllt, meint sie. (Beamtenbeleidigung liegt übrigens nicht vor, da die Politessen nur Angestellte der Polizei sind.) So sehr erbost waren die Damen in Uniform, daß ihnen die Notiz in der nächsten „ER“-Nummer völlig entgangen war, in der festgestellt wurde, daß die strippende Politesse keine Politesse, sondern ein Berufsmodell sei.

Trotz der Klarstellung wird die Klage jedoch nicht zurückgenommen. Denn wer eine Uniform beleidigt, der soll das nicht ungestraft tun und darf nicht mit mildem Humor rechnen. Auch wenn er, wie „ER“-Chefredakteur Joe Hembus, meint, das Ganze sei nur ein Schmarren, und die Damen schossen mit Kanonen auf Spatzen. Die sehen es anders: Da ist auf einem der inkriminierenden Bilder ganz deutlich am Oberarm des losen Modells das Wappen mit dem Münchner Kindl und der Schriftzug „Stadtpolizei München“ zu erkennen. Zwar „stimmt“ die Kopfbedeckung nicht, aber das tut der Diffamierung keinen Abbruch. Gegen „solche Sachen“ muß man sich eben grundsätzlich schützen. Parksünder könnten ja nun anstatt kusch zu sein und still zu zahlen, das blaue Ehrenkleid visuell beschmutzen oder gar seine – meist ganz handfesten – Trägerinnen mit anzüglichen Bemerkungen verwirren. Es ist zwar bisher – außer am „Tag der offenen Tür“ – noch nicht vorgekommen. Aber wer weiß!

Die zartbesaiteten Münchnerinnen trauen sich passende Entgegnungen offenbar nicht zu. Also muß jetzt ein Richter bemüht werden, um sie ein für allemal zu Ent-Teufeln. Sie verlangen verbrieft, daß sie zwar im Verkehr helfen, aber nicht „so“. Cornelia Jacobsen