Inhalt Seite 1 — Flitterwochen pauschal Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Touristik-Industrie hat neue Kundschaft entdeckt, die für eine Urlaubsreise geradezu prädestiniert erscheint: Frisch vermählte Paare. Um die Gunst der jungen Paare bemühte man sich bislang mit Rabatten – Vorweisen des Trauscheins genügte, und schon war der Aufenthalt an manchen Orten um die Hälfte billiger. Hotelplan hat nun als erstes Unternehmen Pauschalreisen speziell für die Flitterwochen ausgearbeitet. Zur Wahl stehen Interlaken, Playa (Spanien) und Pesaro (Italien). Mit dem alten Wunsch junger Paare, das Glück im Verborgenen zu genießen, ist es vorbei. „Die Direktion wird sich Ihrer besonders annehmen...“

Gelage im Bade

In Münchens Amüsierviertel Schwabing muß man sich schon etwas einfallen lassen, wenn eine neue Bar ein „Schlager“ werden soll. Die Manager des neuesten Nachtklubs bauen einen Komplex mit zwei Bars, Restaurant, Sauna und Swimming-pool. Die Kombination von Bar und Badefreuden allein genügt aber nicht. Man wird den Bade-Bar-Klub wie ein echtes Römerbad ausstatten. Schließlich waren es die Römer, die das Gelage im Bade erfanden.

„Frohsinns-Kutscbe“

Die Deutsche Bundesbahn wird weinselige Touristen mit einer „Frohsinns-Kutsche“ beglücken. Als rollende Weinwirtschaft soll ein Waggon ausstaffiert werden, der auf der Strecke von Mannheim über Worms nach Neustadt an der Weinstraße an die Züge angehängt wird. Damit es den Gästen in der rollenden Kneipe nicht zu langweilig wird, sollen die Gemeinden entlang der Strecke „historische Geschehnisse in Szene setzen“. Eiligen Touristen verhilft die Bahn so zu Gaudi und Pfälzerwein ohne Zeitverlust.

Bier in Spanien

Deutsche Touristen bringen den Spaniern nicht nur Devisen, auch Schlachtwurst und Sauerkraut (wie auf Teneriffa) und das Bier. In 51 Brauereien werden bereits 163 000 Liter des deutschen Lieblingsgetränks hergestellt. Deutsche Braumeister in fast allen Brauereien sorgen dafür, daß den Urlaubern das spanische Bier auch mundet. Es mundet nicht nur den Touristen. Die Spanier betonen: „... auch die einheimische Bevölkerung gewinnt immer mehr Geschmack an dem schäumenden Getränk.“