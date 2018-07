Mittelpunkt seiner Arbeiten und Untersuchungen gemacht hat, ist Dr. med., Galerist und ausübender Künstler. In seiner Kellergalerie in der Münchner Franz-Joseph-Straße zeigte er in den vergangenen Jahren schon mehrfach Ausstellungen zum Thema "Kunst der Geisteskranken" (nicht, ohne immer wieder darauf hinzuweisen, daß das eine Gleichung mit zwei Unbekannten sei), dann hat er, wenn man so will, die Geschichte umgedreht, hat ein Experiment gemacht mit Künstlern, die freiwillig und unter seiner Kontrolle LSD eingenommen und sich unter diesen ungewohnten Umständen an ihre gewohnte Arbeit gemacht haben.