„Wir waren vor Husak, und wir werden nach ihm sein.“

Prager Flugblatt

*

„Wir stehen vielleicht am Rande eines neuen schrecklichen Krieges. Noch immer ist es für Araber und Juden, möglich, zurückzugehen und in demselben Land zusammenzuleben wie in der Zeit, in der wir alle Söhne Abrahams waren ...“

David Ben Gurion

„Im übrigen nehmt mich bitte, wie ich bin. Das heißt, auch als einen Mann, der meint, daß politische Führung anderes erfordert als ein kaltes Herz und eine gespaltene Zunge.“