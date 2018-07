Inhalt Seite 1 — Leise Rakete Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Hornickel

Es ist schon soweit gekommen, daß das böse Wort von „Opas Mercedes“ fallen konnte. So sehr war der sportliche Ruhm des Dreizacksterns schon verblaßt. Menschen unserer Zeit, die für das Vergangene zu vergeßlich, für das Kommende zu töricht, meist nur das Heute übersehen und werten wollen, sahen zunehmend im Mercedes das teure und komfortable Auto einer arrivierten Generation, gut, sicher und konservativ. Sportiv waren andere. Es gibt keine Mercedes mit sportlichen Emblemen, schwarzen Rallyestreifen und GT-Look. Man schien in Stuttgart mit einer glanzvollen sportlichen Vergangenheit gebrochen zu haben und jetzt andere Götter anzubeten.

1955 hatte man die ruhmbedeckte Rennabteilung schlicht in den „Versuch“, die Entwicklungsabteilung, gesteckt, bald darauf den „Organisator der Siege“, Rennleiter Alfred Neubauer, ins Altenteil geschickt und war ganz und gar bürgerlich geworden. Noch nicht einmal die Werbung kochte mehr ihr Süppchen mit sportlichem Lorbeer. Ein paar selbstverständliche Siege auf südamerikanischen und afrikanischen Rallyes noch, dann verblaßte das sportliche Image des Mercedes-Sterns endgültig.

Und das in einer Zeit, die sich zunehmend motorsportlich interessierte, in der brave Tourenwagen sich mit sportiven Emblemen zu schmücken begannen und die Werbung sich mit Attributen und Metaphern dieser Art gegenseitig überschrie. Die Fabrik, deren sportlicher Rekord, verteilt auf den Zeitraum eines halben Jahrhunderts, von keinem anderen Werk Europas auch nur annähernd erreicht werden konnte, blieb stumm. Blieb zivil.

Direktor Dipl-Ing. Uhlenhaut: „Eine Rennabteilung müßte der Abteilung ‚Versuch‘ die besten Kräfte entziehen.“ Professor Dr. Ing. Nallinger kurz vor seinem Weggang: „Die Rennformeln sind nicht mehr das, was sie früher waren, sie stellen keine Konstruktionsaufgaben mehr. Wenn einmal neuartige Antriebsarten in das Grand-Prix-Reglement aufgenommen würden, könnte ich mir denken, daß auch wir nicht abseits stehen. Erst dann geht es aus der Sackgasse heraus, in die der Grand-Prix-Sport geraten ist.“

Auch heute spricht niemand von einem neuen Mercedes-Grand-Prix-Wagen, wohl aber von einer sportlichen Konstruktionsaufgabe, die sich Mercedes selbst gestellt hat und von deren Lösung sich jedermann frühestens auf der Frankfurter Automobil-Ausstellung im September 1969, spätestens auf dem Genfer Autosalon im März 1970 mit eigenem Augenschein überzeugen kann: ein neues Mercedes-Hochleistungs-Sportcoupé mit Drei-Scheiben-Wankelmotor von mindestens 250 PS!

Das Kammervolumen dieses Triebwerks ist vorerst noch Geheimnis des Untertürkheimer Versuchs, dürfte aber zwischen 2000 und 2300 ccm angesiedelt sein, was einem konventionellen Ottomotor von vier Litern und darüber-entspricht.