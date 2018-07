v eutsche Unterhehmensberäter werdenSerfice wenn sie ihren Kunden auch Top Manager zur Aushilfe, anbieten können Als erste Firma in der Branche hat Mummen + Partner in Hamburg jetzt das Manager Leasing eingeführt.

Mummert + Partner leiht die Herren" nicht nur aus, man schafft auch die i Positionen, die dann vorübergehend besetzt werden. Die qualifizierten Kräfte sollen nämlich ein Serivce für den Fall sein, daß neue Posten, die durch die Mummert Beratung entstehen, vom beratenen Unternehmen selbst nicht sofort besetzt werden können.

Nach den bisherigen Erfahrungen bleiben die "Manager auf Pump" — Gehaltsuntergrenze 5000 Mark monatlich — nie länger als vier Monate an einem Arbeitsplatz. Es ist bisher noch nicht vorgekommen, daß einer der vermittelten Experten in dem Unternehmen, in dem er als "Leihgabe" beschäftigt war, "hängengeblieben" ist. Das liegt nicht nur daran, daß er als in Zukunft ihren Namen als "Full:Agentur" nur noch Ehre machen hohen Aushilfskraft, mehr verdient, sondern vor allem an seinen eigenen beruflichen Plänen, die meist in eine andere Richtung gehen ; , . Mummert + Partner rekrutieren ihre Führungspersönlichkeiten (alle müssen schon leitende Stellungen in der Wirtschaft ausgefüllt haben) aus dem Kreis der zur Zeit unbeschäftigten Manager. Trotz Hochkonjunktur dauert es für Spitzenkräfte auch heute noch bis zu einem Jahr, bis sie eine neue Position gefunden haben, die ihren Vorstellungen entspricht.

Aushilfsmanager zu sein, ist keine Lebensaufgabe. Sie stellt an die Gesundheit harte Anforderungen. Deshalb werden nur robuste Leute eingesetzt.

Nicht selten sehnen sich die LeasingKräfte nach, einer Zeit des Aufbaus oder Umorganisierens nach einem neuen Job, nämlich immer dann, wenn sie nicht mehr schöpferisch in ihrem Sinne tätig sein können, sondern in, der allgemeinen Routine zu versinken drohen kw