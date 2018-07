Wie wird man die Lage meistern, die sich aus einem negativen Sieg all der verschiedenen, widersprüchlichen, versprengten Lager der Opposition ergibt, mit ihrem unvermeidlichen Rückfall in das Dickicht von Ehrgeiz, Illusionen, Kuhhandel und Verrat?“ So fragte General de Gaulle in seiner letzten Fernsehansprache, drei Tage vor seinem Sturz.