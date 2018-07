Von Egon Kaskeline

Das Geld brennt in den Händen der Franzosen!“ schrieb kürzlich die Pariser Zeitschrift Express. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß sich nach dem dramatischen Rücktritt des Generals de Gaulle die Flucht aus dem Franc noch verstärkt hat.

In der vorletzten April-Woche verlor die Bank von Frankreich Devisen in Höhe von 394 Millionen Franc, in der Woche vor dem Referendum flossen nochmals über 472 Millionen Franc ins Ausland. Durch die ständigen Devisenverluste seit den Mai-Unruhen 1968 sind Frankreichs stolze Devisenvorräte, von de Gaulle einst als Munition für den Angriff auf den Dollar bei der Banque de France angehäuft, seit Mitte 1967 von rund 33 Milliarden auf jetzt 19 Milliarden Franc zusammengeschmolzen.

Alle Anzeichen sprechen dafür, daß die Franzosen jetzt fester denn je von der Notwendigkeit einer Franc-Abwertung überzeugt sind:

Goldbarren und Münzen wurden in Paris zu Rekordpreisen gekauft.

Auslandswerte werden an der Pariser Börse mit einem Aufgeld von 20 bis 25 Prozent gegenüber den Kursen auf anderen Märkten gehandelt. Die Hausse der französischen Aktien hält an.

Französische Banknoten werden im Ausland nur mit einem Abschlag von 12 bis 15 Prozent gegenüber dem offiziellen Wechselkurs angekauft.

Innerhalb Frankreichs steigen die Konsumausgaben der Bevölkerung. Vor allem dauerhafte Konsumgüter wie Haushaltsgeräte, Möbel und Autos sind gefragt.

Im März war erstmalig ein – allerdings geringfügiger – Rückgang der sonst regelmäßig wachsenden Spartätigkeit zu verzeichnen.

Die internationalen Devisenspekulanten sind sich schon seit langem einig: der Franc muß bald abgewertet werden. Sie streiten nur noch, ob die Abwertungsrate zehn, fünfzehn oder zwanzig Prozent betragen wird. Allerdings hat auch die gaullistische Propaganda vor dem Referendum nach Kräften zu diesem Vertrauensschwund beigetragen. Sie hat bei einem für den General negativen Ausgang der Volksabstimmung ein wirtschaftliches und politisches Chaos in Frankreich vorausgesagt. „Wie vor 1958 wird Frankreich wieder der kranke Mann Europas werden!“ so konnte man es allerorten lesen und hören.

Doch trotz des gaullistischen Zweckpessimismus und des neuen Schwächeanfalls des Franc ist es heute noch keineswegs sicher, daß die Rechnung der Devisenspekulanten aufgeht.