Die sowjetische Armee-Zeitung „Roter Stern“ hat innerhalb von drei Wochen den Tod von zwölf sowjetischen Generälen gemeldet. Zwei dieser Todesfälle seien unerwartet eingetreten, zwei weitere hätten sich unter tragischen Umständen ereignet – was vom Selbstmord bis zum Unfall alles heißen kann.

Wegen der Häufung haben sich wilde Gerüchte um die Todesnachrichten gerankt. Die Spekulation über eine blutige Säuberung kann dabei unbeachtet bleiben; selbst wenn die sowjetische Führung zu einer solchen Säuberung bereit wäre – was sie nicht ist –, würde die militärische Führung das nicht zulassen. Das weitverbreitete Rätselraten hat sich der Kreml wegen seiner Politik der Geheimhaltung selbst zuzuschreiben.

Die sensationellen Berichte der letzten Zeit über Führungskämpfe in Moskau beruhten zum Teil auf der Veröffentlichung von Nachrufen, die von einigen sowjetischen Führern unterzeichnet waren und von anderen nicht. Was immer aus diesen Listen nun hervorgehen mag: In Moskau wird gegenwärtig auf höchster Ebene über die Militärpolitik, die Raketenbegrenzung und das Anti-Raketensystem diskutiert – genauso wie in Amerika. Sowjetische militärische Zeitschriften gaben einige Hinweise darauf. Das alles spricht für politische Auseinandersetzungen, nicht aber für eine Säuberung wie zu Stalins Zeiten.

Zwei Generäle starben einen tragischen Tod. General Kadomtsew war der Befehlshaber der Jagdverbände für die Luftverteidigung. General Topow war vor-seiner Pensionierung der Stabschef des Heeres. Nur Kadomtsew soll „im Dienst“ gestorben sein, was freilich nur bei einem Piloten die Vermutung eines Flugunfalls nahelegen könnte. In mindestens sechs Fällen trat der Tod, wie sich aus den amtlichen Formulierungen ergibt, nach langer oder schwerer Krankheit ein. General Antonow, der Politoffizier der Luftverteidigungsstreitkräfte war, soll nach „längerer“ Krankheit gestorben sein. Einige der verstorbenen Generäle waren Ende Sechzig oder in den Siebzigern und seit langem außer Diensten.

Der höchste Politoffizier des nordkaukasischen Militärbezirks, General Dmitriew, starb „unerwartet“ – ebenso der 73 Jahre alte General Rusakow, der vor einigen Jahren aus dem Dienst ausschied. Das heißt: sie starben nicht eines natürlichen Todes. Indessen dürften weder ein Politoffizier noch ein pensionierter General bei einem Unfall während einer Waffenerprobung umgekommen sein. Ein alter Mann kann auf der Straße von einem Auto überfahren werden – selbst ein sowjetischer General.

Seit Beginn des Jahres hat der „Rote Stern“ 36 Nachrufe für hohe Offiziere veröffentlicht, 37 waren es in der gleichen Zeit des Vorjahres. Entschlösse sich der Kreml dazu, einen Unfall, der sich ereignet, auch bekanntzugeben, würde er sich am ehesten vor der unerwünschten Publizität schützen können. Victor, Zorza