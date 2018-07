Die Deutsche Shell — in offener Feldschlacht gegen die freien Tankstellen erfolgreich — hat in Scharmützeln mit den eigenen Stationären eine Schlappe erlitten. Das Frankfurter Landgericht verbot ihr auf Antrag der Firma Georg von Opel, der Inhaberin einer ShellTankstelle am Opel Rondell in Frankfurt, Benzinpreissenkungen auf "partnerschaftlicher" Basis vorzunehmen.

Unter dem Motto "Partnerbeteiligung" hatte Shell den Preis für Normalbenzin um etwa fünf Pfennig senken wollen, es aber nur für drei Pfennig billiger an die Partner geliefert. Die restlichen zwei Pfennig sollten die Pächter selbst beisteuern.

Weil die vertraglich fixierte Einheitsprovision vom Lieferanten nicht einseitig gekürzt werden kann, ersannen die Konzernjuristen eine andere Lösung: Sie beließen es bei einer Empfehlung an die Abnehmer, sich mit einer um zwei" bis drei Pfennig niedrigeren Spanne zu he- , gnügen - - ; Die Benzinzapfer murrten zwar, aber die meisten fügten sich, weil sie es als das;größere Übel betrachteten, sich von der nächsten Shell Tankstelle - die der PreisempfeMuhg folgen könnte, die Kundschaft wegschnappen, zu lassen.

Das Frankfurter Gericht: Die solcher: art erzeugte Konkurrenz unter den Abnehmern verstößt gegen die vertragliche Treuepflicht des Lieferanten. Shell müsse die Preissenkung in vollem Umfang selbst tragen. Dazu ein Shell Sprecher: "Wir gehen mit Sicherheit in die Berufung. Die Oberlandesgerichte Hamburg und Frankfurt und das - Landgericht . Aachen haben in dieser Frage genau entgegengesetzt entschieden " Das Urteil (Industriekurier: "Mit allzu heißer Nadel gestrickt") erhält eine pikante Note, dadurch, daß der ShellPartner und Kläger Georg von Opel, IOC Mitglied und Ex Präsident der Deutschen Olympischen Gesellschaft, seinerseits über ein Netz von rund zweihundertNiedrigpreis Tankstelkn("Volkskraftstoff") gebietet.

Wenn- Shell nun per Gerichtsentscheid gezwungen wir d, - die volle Preissenkung auf sich zu nehmen, kannsie, so vermutet man, ihre Kampf preise nicht mehr durchhalten — und Opels Volkskraftstoff bekäme wieder mehr Luft hb