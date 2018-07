Von Kurt W. Schönherr

Die theoretische Volkswirtschaftslehre hat viele Marktmodelle entwickelt, die mit der Wirklichkeit mehr oder weniger übereinstimmen. Für eine Konkurrenz zwischen öffentlich-rechtlich organisierten Massenmedien und den Fernlehrinstituten mit privater Trägerschaft jedoch müßte ein neues Marktmodell entwickelt werden. Ich würde es als das Marktmodell der ungleichen Voraussetzungen bezeichnen.

Wohl bieten beide, Massenmedien und Fernlehrinstitute, das gleiche Gut an wie zum Beispiel die mittlere Reife, die Fachschulreife oder eines Tages vielleicht das Abitur, den Kaufmannsgehilfenbrief und den Bilanzbuchhalter. Werbung, Teilnahmebedingungen, Unterrichtsweise und Prüfungsgegebenheiten der beiden Anbieter sind jedoch grundverschieden.

Während die privaten Fernlehrinstitute durch Anzeigen, Postwurfsendungen und vielfach durch Vertreter werben müssen, stehen den Massenmedien Sendezeiten für die Eigenwerbung zur Verfügung, die von Privaten nicht in Anspruch genommen werden können und auch nicht zu bezahlen wären. So hätte das Telekolleg in Baden-Württemberg allein im Fernsehen im ersten Quartal 1969 mindestens 300 000 Mark für Werbespots ausgeben müssen, wenn es nicht eine rundfunkeigene Institution wäre.

Damit ergibt sich der Wettbewerbsvorteil Nr. 1: Die Massenmedien verfügen über Möglichkeiten der Eigenwerbung, die privaten Mitbewerbern nicht oder nur zu anderen Bedingungen zugänglich sind.

Die Massenmedien verfügen über sehr erhebliche finanzielle Mittel für ihre Unterrichtsveranstaltungen, die nicht von ihren Teilnehmern bezahlt werden müssen. So fließen die Rundfunkgebühren von Eigentümern aller Hörfunk- und Tonfunkgeräte, gleich ob sie an den Unterrichtsveranstaltungen teilnehmen oder nicht, in die Etatpositionen des Bildungsfernsehens. Zuwendungen aus Stiftungen und aus Steuergeldern der Länderhaushalte kommen direkt oder indirekt den Unterrichtsveranstaltungen der Massenmedien zugute. Dementsprechend zahlen die Teilnehmer an diesen Unterrichtsveranstaltungen nur eine Schutzgebühr, die lediglich einen Bruchteil der angefallenen Kosten, etwa die Versendungskosten des schriftlichen Begleitmaterials, beträgt.

Die privaten Fernlehrinstitute hingegen müssen nicht nur alle ihre Kosten aus den Studiengebühren ihrer Schüler decken, sie müssen auch Körperschafts- und Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Vermögenssteuer und so weiter zahlen. Will beispielsweise eine private Fernschule ein Seminargebäude für die Vermittlung von mündlichem Unterricht kaufen, muß sie mehr als das Doppelte des Kaufpreises an Gewinn erzielen; denn die Hälfte dieses Gewinnes wird vom Finanzamt vereinnahmt.