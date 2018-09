Neues Schiff: Die Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt hat ihr fünftes Kreuzfahrtschiff auf dem Rhein in Dienst gestellt. Die „Britannia“ wird regelmäßig zwischen Basel und Rotterdam kreuzen. Das Schiff wurde in Mainz gebaut und von der Frau des britischen Außenministers getauft. In 108 Kabinen nimmt die „Britannia“ 220 Passagiere auf.

Im Urlaub versichert: Die Agrippina-Versicherung umwirbt Touristen mit einer neuen kombinierten Reiseversicherung. Die Kombination, mit Gültigkeit in aller Welt und für 45 Tage, umfaßt Kranken-, Unfall-, Reisegepäck- und Reiseausfallversicherung. Für vier Personen und eine Reise von 24 Tagen kostet das Sicherheitspaket 82 Mark.

Rekord in der Schweiz: Im vergangenen Jahr verbuchten die Schweizer ein neues touristisches Rekordjahr. Mit 32,4 Millionen Übernachtungen in Hotels und Kurbetrieben wurde der Höhepunkt von 1964 knapp übertroffen. Den Rekord verdanken die Schweizer ihrer eigenen Reiselust: Mehr Eidgenossen machten Urlaub in ihrem „Muschterländle“. Aus England, Frankreich, Italien und Amerika dagegen kamen bis zu fünf Prozent weniger Gäste als im Vorjahr.

Motel für Flieger: Die Australier haben einen neuen Hoteltyp aus der Taufe gehoben. Nach dem Motel und dem Bürotel gibt es nun das Aerotel. Das Aerotel ist für Gäste, die mit kleinen Privatmaschinen auf der Landebahn des Hotels landen. Australiens erstes Aerotel steht in Paynesville, 180 Kilometer von Melbourne entfernt.

Jet für German Air: Deutschlands jüngste Charterfluggesellschaft, die German Air in Frankfurt, hat jetzt ihr erstes Düsenflugzeug in Dienst gestellt. German Air hat insgesamt drei Mittelstreckenjets des Typs DC 9 bestellt. Die Jets sollen Touristen zu Zielen im Mittelmeerraum fliegen.

Sterne in Holland: Die Niederländer haben rechtzeitig zur Sommersaison ihre Hotels geprüft und mit Sternen Prädikate erteilt. Die höchste Auszeichnung (vier Sterne) wurde sieben Hotels zugesprochen, sie gelten nach dieser Wertung nun als Luxushotels. Das Hotelverzeichnis (mit Sternen) gibt es bei der Niederländischen Fremdenverkehrszentrale in Köln.