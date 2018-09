Der Göttinger Universitätsprofessor, der Frankfurter Kirchenrat und der Hamburger Journalist, die am 28. Mai voller Erwartungen ihre Pilgerfahrt zum Genius von Weimar angetreten hatten, sind nicht weit gekommen. Wie andere Mitglieder der Goethe-Gesellschaft an anderen Grenzübergängen und zu anderen Zeiten mußten sie schon in Wartha, fast angesichts der Wartburg-Silhouette, ihren Kurs um 180 Grad drehen. Sie konnten den DDR-Grenzpolizisten zwar amtlich gestempelte Einreisegenehmigungen, Teilnehmerkarten für die Weimarer Tagung und Quartierscheine für das in Thomas Manns „Lotte in Weimar“ gewürdigte „Hotel Elephant“ vorweisen – das alles nutzte aber nichts; man verweigerte ihnen ohne Erklärung die Einreise.

Die Goethe-Gesellschaft ist seit 85 Jahren die größte und bedeutendste literarische Vereinigung Deutschlands. Ihre mehr als 4000 Mitglieder wohnen nicht nur in der Bundesrepublik und in der DDR, sondern in zahlreichen Ländern der Erde. Was sie aber zu einem Kuriosum, zu einer letzten Insel gesamtdeutscher Kulturbegegnung macht, ist die Tatsache, daß sie als einzige Organisation dieser Kategorie in beiden Teilen Deutschlands auch nach der Teilung unverändert fortbesteht: unter einheitlicher Organisation, Führung und Zielsetzung, nämlich Goethe als geistig-kulturellen Leitstern trotz der Teilung ungeteilt zu preisen.

Während fast alle Kulturorganisationen in einen West- und einen Ostteil auseinanderbrachen – so zuletzt kurz vor Shakespeares 400. Geburtstag die Shakespeare-Gesellschaft –, blieb die Einheit der Goethe-Gesellschaft erhalten. Ihr Vorstand, paritätisch zusammengesetzt aus sechs Mitgliedern der Bundesrepublik, zweien aus Westberlin und acht aus der DDR, wozu noch je ein Forscher aus Österreich und der Schweiz kommen, lenkte das Goethe-Schiff durch allerlei Fährnisse und Gefahren der Nachkriegszeit.

Das ist vor allem dem Präsidenten Andreas B. Wachsmuth zu danken, der seit fast zwei Jahrzehnten die Geschicke der Gesellschaft lenkt. Das ungewöhnliche diplomatische Geschick und die Energie des heute 78jährigen Nicht-Germanisten haben es fertiggebracht, alle Versuche einer Gleichschaltung zu verhindern.

Die diesjährige Tagung vom 28. Mai bis 31. Mai stand aus Anlaß der 200. Wiederkehr von Goethes Ankunft in Straßburg unter dem Leitwort „Goethe und Frankreich“. Der Pariser Germanist Pierre Grappin beschäftigte sich mit der beginnenden Genieperiode des jungen Goethe unter dem Straßburger Münster, und die wissenschaftliche Diskussion kreiste um Goethes Beziehungen zu Frankreich, die von den Professoren Fritz Martini (Stuttgart) und Wilhelm Girnus (Berlin) verschieden gedeutet wurden. Im „Römischen Haus“ im Weimarer Park wurde eine Ausstellung „Faust in der Malerei“ eröffnet, und im Deutschen Nationaltheater gab man Mozarts „Entführung“. Den Abschluß der Tagung bildete ein Ausflug nach Bad Lauchstädt, wo im historischen Goethe-Theater die Aufführung seines Gelegenheitsspiels „Was wir bringen“ dargeboten wurde.

Die Zurückweisung zahlreicher westdeutscher Weimar-Pilger an der modernen Staatsgrenze kann wohl nicht ohne Rückwirkungen bleiben. E.F.