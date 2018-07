Als vor gut sechs Monaten der Reifenkonzern Michelin knapp ein Drittel seiner Mehrheitsbeteiligung bei Citroën an Fiat verkaufte, kannte niemand so recht die Gründe, die François Michelin zu diesem Schritt veranlaßten. Heute glaubt das französische Wirtschaftsmagazin „L’Expansion“ das Rätsel gelöst zu haben. Es war ganz einfach Geldmangel, was Michelin dazu bewog, sich von einem großen Teil seiner Citroën-Aktien zu trennen.

Der Michelin-Konzern, der über 56 000 Personen beschäftigt und dessen Umsatz man 1968 auf 6,2 Milliarden Franc schätzt, gehört zu den größten Gesellschaften Frankreichs.

Die Familie Michelin, die wohl nur eine Minorität am Kapital des Konzerns Michelin besitzt (François Michelin soll nur 20 000 der 2 587 000 Aktien in seinem Portefeuille haben), herrscht aber bis heute durch eine besondere juristische Gesellschaftsform allein.

Die beiden Holdings, die Compagnie Générale des Etablissements Michelin und die Compagnie Financiere Michelin sind Kommanditgesellschaften auf Aktien. Sie kontrollieren das Vermögen des Konzerns im In- und Ausland.

Michelin verfügt in Frankreich bei Pkw-Reifen über einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent, bei Lkw-Reifen von rund 70 Prozent. Der Konzern steht auf dem spanischen Reifenmarkt an der Spitze und müht sich, in Italien den zweiten Platz hinter Pirelli, in Großbritannien hinter Dunlop und in der Bundesrepublik hinter Continental zu erringen.

In den letzten Jahren hat Michelin in der Bundesrepublik stark expandiert. Michelin will sich seine starke Position auf dem europäischen Markt sichern, bevor die amerikanischen Reifengiganten ihre für die siebziger Jahre erwartete Großoffensive in Europa starten. Dafür fehlten ihm offensichtlich die Millionen.

Gleichzeitig aber wird François Michelin der „amerikanischen Herausforderung“ in den USA begegnen. Er plant in den USA einen großen Feldzug, der Michelins Marktanteil von gegenwärtig vier Prozent beträchtlich vergrößern soll.

S.S.