Peter Iljitsch Tschaikowskij: "Streichquartett Nr. 2 F-Dur op. 22"; Borodin-Quartett; eurodisc S 73 587 KK, 21,– DM

Peter Iljitsch Tschaikowskij: "Die drei Streichquartette" (D-Dur op. 11, F-Dur 22, es-Moll op. 30); Neues Wiener Streichquartett; Amadeo AVRS 6448/49 ST., 42,– DM

Manchmal ist schwer zu verstehen, warum Musikstücke verschwinden – sei es, daß sie einfach vergessen, daß sie unter Vorurteilen begraben worden sind, sei es, daß sie wirklich nichts taugen. Für Tschaikowskijs drei Streichquartette trifft das dritte ganz gewiß nicht zu, das erste ist offenbar eine Folge des zweiten: Tschaikowskij, der so überaus perfekte Komponiertechniker, der Gefühlsakkumulator, der Verfertiger glatter, geschniegelter, ungemein wirkungsvoller Musik. Tatsächlich hatte die Popularität vieler seiner Stücke eine verheerende Wirkung. Von seinem ersten Streichquartett zum Beispiel heißt es, es habe nach seiner Uraufführung 1871 den "Siegeslauf um die Welt" angetreten – und schließlich erschien es überhaupt nicht mehr auf dem Programm; den beiden anderen Stücken erging es ähnlich. Eurodisc hatte unlängst den ersten Mut und bot das zweite Quartett op. 22 an, gespielt vom Moskauer Borodin-Quartett; jetzt läßt Amadeo das Neue Wiener Streichquartett mit allen drei Werken auftreten. Grob rubriziert, ist das erste Quartett das gefälligste, im "Andante cantabile" verwendet Tschaikowskij das russische Volkslied "Wanja saß auf dem Diwan", ein deutlicher, doch keineswegs ärgerlicher Beitrag zur Salonmusik; das zweite ist das kunstvollste, es vereinigt Leidenschaft und kontrapunktische Präzision, das Sechsachtel-Neunachtel-Scherzo strahlt eine merkwürdig faszinierende Spannung aus; das dritte Quartett, in der ziemlich ungewöhnlichen Tonart es-Moll, ist eine melancholische, expressive Trauermusik. Es spricht eigentlich alles dafür, sich für die Amadeo-Ausgabe aller drei Stücke (auf zwei Platten) zu entscheiden, und doch zöge ich beim zweiten. Quartett die Moskauer Darbietung vor: Die Russen spielen eine Spur exakter als die Wiener, leidenschaftlicher, plastischer, sie kosten die Extreme aus, und vermutlich kann niemand das Scherzo des zweiten Quartetts so aggressiv-schwebend-singend spielen wie sie. Manfred Sack