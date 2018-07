Von Karlheinz Scherler

Die Sprache des Sportberichtes genießt weithin verminderte Zurechnungsfähigkeit und auf Grund dessen unbeschnittene Narrenfreiheit. Schon lange nicht mehr schildert und kommentiert sie zurückhaltend sachlich, statt dessen karikiert sie, zieht sich und nicht selten auch ihr Objekt in Lächerlichkeit und Leere.

Es sollte nachdenklich stimmen, daß der Sport, ein bedeutsamer und ernsthafter Bereich menschlicher Lebensgestaltung, in millionenfacher Verbreitung von undisziplinierter und verwilderter Sprache repräsentiert wird. In dem folgenden Kommentar sind in etwas heimtückischer Absicht Zitate aus auflagenstarker Boulevard-Presse und aus der Rundfunkreportage zum Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Zypern gesammelt und verwertet worden. Sie sprechen ihre eigene Sprache.

Jener Deutsche, Müller, der dem Verb „müllern“ Sinn und Namen verleiht, scheint vielen Kommentatoren unerschöpfliches Medium ihrer abgründigen Metaphorik zu sein. Neben den in Ehren ergrauten Klassikern der Kriegssportspradie „Bomber und Scharfschütze“ charakterisieren ihn Neuerwerbungen wie „Oberstopper“ und „tanzender Irrwisch“. Von solchem aggressiven Vokabular zurück zur guten alten Kavallerie. Höttges, dieser „schnelle Husar“, war „der gute Futtermeister für seine Stürmer“. Einer unter ihnen, der arme Held, schien kein guter Futterverwerter und obendrein Kostverächter zu sein, denn vergeblich „riß er sich beide Beine aus“.

Ganz anders spielte da doch der „Blondschopf“ und „ausgeborgte Italo-Profi“ Haller. Dieser alte Krieger „tankte sich durch“ und „kurbelte immer wieder die deutsche Angriffsmaschine an“. Dabei behielt er noch die Übersicht und „dirigierte wie Karajan“. Mit dem dunkelhaarigen Beckenbauer „war er wie ein siamesischer Zwilling“, selbst dann noch, als der rheinische „Drillingsbruder“ Overath die Familie vergrößerte.

Homoerotischen Sex-Appeal schienen „Stimmungskanone ‚Stan‘ Libuda“ und der bayrische Münchner Beckenbauer ins Stadion zu zaubern. „Libuda braucht nur mit dem Hinterteil zu wackeln und seine Gegenspieler sind ausgetrickst“. Beckenbauer, der „unbedingt sein Tor machen wollte“, „narrte die Gegner und vernaschte sie reihenweise“. Redlich und rechtschaffen dagegen schaffte der gute Lorenz. „Er kurbelte mit viel Druck“, und „war der richtige Mann im Dampfkessel“, denn „er schüttete immer wieder neue, Kohlen auf“. Und das hatte dann ja auch Erfolg. Vogts, „die unermüdliche Kurbelwelle“, lief und lief.

Wie verträumt und beschaulich war da doch das Leben der „Spaziergänger“ Meier und Schulz. Bayer Meier „pflückte fleißig Gras und sammelte