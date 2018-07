ferenz darauf hin, daß die günstige Entwicklung der Demag nicht nur das Ergebnis einer guten Konjunktur ist, die tatkräftig in Angriff genommene Reorganisation der an überkommenen Strukturen krankenden Demag habe bedeutende zusätzliche Kräfte mobilisiert.

Die 38 Produktgruppen des Konzerns wurden unabhängig davon, ob sie zur Mutter oder zu Tochtergesellschaften gehörten, in vier Sparten zusammengefaßt. Für Doppelgleisigkeit und Alleingänge ist kein Spielraum mehr. Unrentable Bereiche wurden abgestoßen und werden noch weiterhin abgestoßen werden.

Für Wolf gang Reuter — der jetzt 45 jährig im Herbst 1967 den Vorsitz im Vorstand übernahm — ist der organisatorische New Look der Demag die sichere Voraussetzung für eine "aggressive Expansionspolitik" des Unternehmens. Während in den vergangenen Jahren die Zuwachsraten des Duisburger Konzerns unter denen der Branche lagen, soll nun mit Riesenschritten nachgeholt werden, was aus Gründen der "Querschnittslähmung" versäumt wurde "Wachstum auf einer gesunden Basis" lautet das Programm, das die zweite Umsatzmilliarde anpeilt. Zuwachsraten von jährlich 10 bis 15 Prozent hält man in Duisburg nunmehr für durchaus erreichbar. Dabei wird allerdings auch der Erwerb neuer Beteiligungen eine Rolle spielen, für dessen Finanzierung sich der Vorstand mit einem von der Hauptversammlung zu schaffenden genehmigten Kapital von 20 Millionen Mark wappnen will. Nmn