Von Joe Heydecker

Im Oktober 1717 zogen fromme Fischer aus den Fluten des Rio Paraibo in Brasilien ein 37 Zentimeter hohes Terrakottafigürchen der heiligen Jungfrau in ihren Netzen an Bord. Sie konnten nicht ahnen, daß sie damit eines der größten Heiligtümer der christlichen Welt begründen und zugleich eine Grundstücksspekulationswelle auslösen würden.

Die Figur, inzwischen kostbar gekleidet, bildet heute den Mittelpunkt des bedeutendsten Wallfahrtsortes in einem der ,,katholischsten“ Länder der Erde, in Brasilien.

Der Ort Aparecida im Staat São Paulo hat schon Millionen Pilger aus ganz Südamerika angezogen. Er ist Tag für Tag ein lärmender Marktplatz mit Verkaufsbuden, Bettlern, Omnibuskarawanen, Photographen, Andenkenverkäufern, Erfrischungsladen, Glockengeläut und Orgelmusik aus Lautsprecherbatterien. Jeden Sonntag finden dort mehrere hundert Trauungen statt.

Über allem Trubel erhebt sich die riesige Baustelle der „Basilica Nacional“. Dort soll Brasiliens Staats- und Schutzheilige dereinst ihren Platz haben. Vorläufig residiert sie noch in der alten Barockkirche des Ortes. Ihr künftiges Heim wird jedoch die größte Kirche der Welt sein. Mit einer Länge von 211,5 Metern ist sie sogar einige Meter länger als der Petersdom. Sie wird überragt von einem mit Kongreßhallen, Museen, Verwaltungsräumen und einem Aussichtsrestaurant versehenen Turmbau.

Vor einigen Jahren kaufte eine – tüchtige Maklerfirma das gesamte Gelände zwischen Basilika und alter Ortschaft auf, um daraus die spektakulärste Spekulation dieser Tage zu machen. In ganzseitigen Inseraten wird heute für die „Empreendimentos Nossa Senhora Aparecida“ geworben, für die „Unternehmungen Unserer lieben Erschienenen Frau“.

Das Grundstück ist eine halbe Million Quadratmeter groß. Es soll nun in eine Art Disneyland der Frömmigkeit verwandelt werden. Die Gesellschaft will hier drei Hotels, 65 Motels, 26 Restaurants, 320 Andenkenläden, 121 andere Geschäftslokale, 56 Schnellgaststätten und Stehausschänke, drei Großtankstellen und einen Vergnügungspark mit 60 verschiedenen „Attraktionen“ bauen, dazu eine Hochbahn, die es den Besuchern wie auf einer Weltausstellung gestatten soll, alle Sehenswürdigkeiten, einschließlich der Basilika (Endstation), bequem zu erreichen.