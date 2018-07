Mit einem finanziellen Kraftakt, für den es in der Geschichte Hamburgs kein Beispiel gibt, hat der Senat den vielumworbenen amerikanischen Aluminiumkonzern Reynolds an die Elbe gelockt

Die „Reynolds-Aluminium Hamburg“ wird auf einem 126 Hektar großen Mietgrundstück (zusätzlich noch ein Vormietrecht für weitere 54 Hektar) errichtet und soll 1972 mit der Produktion beginnen. Für Reynolds’ Industriebetrieb müssen Hamburgs Steuerzahler mitzählen: Insgesamte 230 Millionen Mark für Strukturmaßnahmen, Geländeerschließung, Strompreiszuschuß und Beteiligung der Stadt Hamburg an der Aluminium GmbH. Zusätzlich hat sich Hamburg zu einer Ausfallbürgschaft von 450 Millionen Mark bereit gefunden.

Die Unterzeichnung der insgesamt sieben Verträge im Hamburger Rathaus beging der Senat nicht gerade hanseatisch zurückhaltend. Professor Dr. Weichmann: „Nachdem die Regierungen Adenauer und Erhard nichts unternommen hatten, um die Abwanderung deutscher Großindustrien in das Benelux-Gebiet zu begrenzen, aufzuheben oder umzugruppieren, mußte Hamburg versuchen, diese strukturpolitischen Versäumnisse der früheren Bundesregierungen auszugleichen.“

Wichtiger als der Bau dieses Aluminiumwerkes, die spätere Ansiedlung sogenannter Satellitenindustrien oder die zu erwartenden Steueimehreinnahmen erscheint den Hamburgern die Initialwirkung für die ganze norddeutsche Region.

Die Unterelbe wird in wenigen Jahren nicht nur über ein Atomkraftwerk bei Stade, eines bei Brunsbüttelkoog, sondern auch über ein drittes im Hamburger Hafen verfügen. Reynolds allein wird jährlich mindestens 400 MW Strom abnehmen.

Bürgermeister Weidmann und Wirtschaftssenator Kern sprachen sich dafür aus, daß der ganze norddeutsche Raum als ökonomisches Ganzes angesehen werden müsse. Weichmann: „Mit dieser Wirtschaftspolitik wird eine nationalpolitische Mission erfüllt, Norddeutschland kann nicht unterentwickeltes Gebiet sein.“

Allerdings haben es die norddeutschen Vettern Hamburgs an der Ems, in Wilhelmshaven, an der Weser auf bremischem oder niedersächsischem Gebiet und in Schleswig-Holstein schwerer als das wohlhabende Hamburg. Im Vertrauen auf wachsende Steuereinnahmen ging Finanzsenator Brandes ohne Sorgenfalten das teure Engagement mit Reynolds ein.

Hamburg hat eine Weiche von dem Magnetfeld Rotterdam/Antwerpen nach Norddeutschland gestellt. Allerdings muß noch viel mehr an gemeinsamer Arbeit geschehen, soll der Wohlstandszug nicht permanent in Richtung Scheide und Maas rollen. cb