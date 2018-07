Inhalt Seite 1 — Heim aus dem Reich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Claus Gatterer

Kurt von Schuschnigg, geboren 1897 im damals noch österreichischen Riva am Gardasee, Rechtsanwalt in Innsbruck, galt Ende der zwanziger Jahre als einer der aufsteigenden Sterne in der von Prälat Ignaz Seipel beherrschten Christlichsozialen Partei Österreichs. Seipel berief den jungen Tiroler Politiker, in dem er, wie manche vermuten, seinen Kronprinzen gesehen haben mag, 1932 als Justizminister ins Kabinett. Am 25. Juli 1934 – als österreichische Nationalsozialisten den Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ermordeten – wurde Schuschnigg Chef der österreichischen Regierung; er blieb es bis zu jenem 11. März 1938, an welchem Bundespräsident Miklas unter dem Druck Hitlers den „betont nationalen“ (aber nicht nationalsozialistischen) Katholiken Arthur Seyß-Inquart mit der Bildung eines kurzlebigen Kabinetts betraute, dessen einzige „Leistung“ die Auslieferung Österreichs an das Reich Hitlers war.

Schuschnigg hat seinen „Kampf gegen Hitler“ schon in zwei Werken behandelt: 1937 erschien „Dreimal Österreich“, 1946 „Requiem in Rot-Weiß-Rot“. Das neue Buch

Kurt Schuschnigg: „Im Kampf gegen Hitler – Die Überwindung der Anschlußidee“; Verlag Fritz Molden, Wien, München, Zürich 1969; 471 Seiten, 25,– DM

ist eine geglückte Synthese von ernster Historiographie und dezenter Autobiographie, von wissenschaftlicher Forschung und persönlicher Erinnerung. Schuschnigg hat in den Instituten für Zeitgeschichte in Wien und München und in den Archiven von Wien und Koblenz gründlich geforscht und auch die „Überlebenden“ aus seiner Zeit befragt, etwa Mussolinis Außenminister Fulvio Suvich, der heute in Rom lebt und der – vielleicht weil „gebürtiger Österreicher“ (er stammte aus dem adriatischen Küstenland der Monarchie) – im italienischen Faschismus einer der entschiedensten Gegner des Anschlusses gewesen ist. Das Buch enthält viele bisher teils überhaupt nicht, teils nur in Auszügen bekannte Dokumente. Der Autor besitzt obendrein eine (leider vielfach abhanden gekommene) altösterreichische Tugend: er ist jederzeit „auf der Höhe der Sprache“.

Schuschnigg war – gemessen an seinen Partnern und Widersachern – ein „Zauderer“, eben der Typus des „österreichischen Zwischenmenschen, der nie vergißt, daß er zwischen Menschen lebt“. Daraus erwüchse eigentlich die Frage, ob Schuschnigg, wäre er 1933 schon Kanzler geworden, wie Dollfuß den „faschistischen Weg“ eingeschlagen hätte. Obschon das Buch zu dieser heiklen Frage jede Auskunft versagt, wird man annehmen können, daß Schuschnigg dies nicht getan haben würde. Er war kein Faschist. Er war „Seipelianer“, ein „scholastischer Politikos“, wie Ernst Karl Winter den Prälatenkanzler definiert, „von unbeugsamer Unnachgiebigkeit, soweit es sich um die erste Schicht seines Denkens handelt, die religiösen Grundsätze und was aus ihnen unmittelbar abgeleitet werden kann; darin bleibt er eigensinnig selbst bis zum offenbaren Nachteil des Staates“. Ein Diktator, ein Führer im faschistischen Sinne war Schuschnigg nie. Wenn er beispielsweise Mussolini als „Leitartikler Europas“ charakterisiert, wird für einen Augenblick die ganze Geringschätzung, die er für Politiker dieses Typs empfand, offenbar.

Schuschnigg selbst bezeichnet sein Regime als „autoritäres Koalitionsregime“, in welchem sich weder das faschistische Konzept der Heimwehren noch der Klerikalismus der früheren Christlichsozialen voll durchgesetzt hätten. (Allerdings hatte Seipel die Christlichsozialen „Sehnsucht nach wahrer Demokratie“ gelehrt, um „das Volk von einer alle paar Jahre volksfremder werdenden überspitzten parlamentarischen Pseudodemokratie zu schützen“.) Die „Koalition“ von deklariertem Heimwehrfaschismus und faschistoidem Klerikalismus ergab insgesamt eben die österreichische Spielart von Faschismus, welche den von den Nazis aus Deutschland verbannten, vorwiegend bürgerlichen Antifaschisten großmütig und tapfer Asyl gewährte, die aber anderseits politische Gegner, und zwar vorwiegend Linke, zum Tod verurteilte, in Gefängnisse und Anhaltelager steckte.