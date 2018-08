Porträt der Fabrikarbeiterin Irene – An einem der Fensterplätze im Saal mit neunzig Frauen

Von Alexa Zachert

Seit fast vier Jahren arbeitet Irene bei Montblanc. Vorher hatte sie ein halbes Jahr in der „Pro“ Verkäuferin gelernt und dann aufgehört, weil ihre Mutter ein Kind erwartete und wegen einer Thrombose viel liegen mußte. Irene versorgte Eltern und Reihenhaus in Hamburg-Schnelsen. Ein dreiviertel Jahr lang. Dann suchte sie einen Job.

„Meine Mutter las die Anzeige von Montblanc und sagte: Irene, geh da doch mal hin! Und dann bin ich hingegangen.“ Am 1. August 1965 begann die damals 16jährige Irene als Laufmädchen bei Montblanc.

Das attraktivste am ganzen Fabrikgebäude ist die Leuchtreklame auf dem Dach. Darunter verbreitet der rußbehauchte rote Backsteinbau einen Hauch von finsterem Liverpool. Wenn die schmalbrüstigen Fenster offenstehen, erschreckt die Fassade wie eine augenlose Ruine.

Rund 600 Menschen, 400 Frauen und 200 Männer, arbeiten hinter dieser tristen Fassade aus der Zeit der Jahrhundertwende. „Ein Neubau wäre zu teuer, und weg können wir hier auch nicht“, sagt Firmenchef Dr. Jürgen Rösler, „sechzig Prozent unserer Arbeiter wohnen in der unmittelbaren Nähe. Wenn wir rausziehen, können wir dichtmachen. Unsere Arbeiter würden nicht mitkommen.“

Montblanc, immer noch ein reiner Familienbetrieb, hängt am Export. Sechzig Prozent der Füllfederhalter, Kugelschreiber und Drehbleistifte gehen ins Ausland, vorwiegend nach Japan. „Wenn ein Japaner Geld hat, kauft er sich, als Statussymbole einen Mercedes, eine Zeiss-Kamera und einen Montblanc-Füllfederhalter“, erzählt Hermann Seidel, Leiter der Montageabteilung, in der Irene arbeitet. Er war gerade in Tokio, um einige Japaner in der dortigen Montblanc-Niederlassung einzuarbeiten.