ZDF, Freitag, 30. Mai: „Ich, Claudius“

An Skizzen, Entwürfen und Fragmenten läßt sich am leichtesten zeigen, wie ein Kunstwerk gemacht ist; das Unvollkommene, im Rohzustand befindliche, gibt jene Tricks und Kniffe leichter preis, die das Perfekte verbirgt; das Liegengelassene lenkt den Blick auf die Brillen und Zirkel des Künstlers; die Machart wird sichtbar, der Handwerks-Charakter. Unter solchen Aspekten sah man dem Bericht über den Film-Torso der Trias Korda, von Sternberg und Laughton mit einiger Spannung entgegen: Ich, Claudius, Analyse eines Mammut-Projekts.

Es begann auch ganz freundlich; Robert Graves, der Autor des Romans I, Claudius, steuerte in unterkühlter Manier Bösartiges bei, nannte den Produzenten Korda einen Zyniker ohne Falsch, dessen Manko allenfalls darin bestanden habe, daß er des Englischen unkundig? Ungarn zu Drehbuchautoren ernannte; Herr von Sternberg, ganz elder statesman, gab sich elegisch und suchte die Schuld für das Debakel eher beim Schicksal oder den Schauspielern als bei sich selbst. Dann kam Charles Laughton ins Bild, und von diesem Augenblick an verlor der Betrachter am Bildschirm das Interesse an den erinnerungsmächtigen Mimen, dem Großmeister Graves und dem nobel parlierenden Sternberg.

Seit dem ersten Auftreten jenes Kolosses, der da stotternd und zuckend und humpelnd und grinsend den schweinemästenden, ziegenfütternden Onkel Claudius darstellte, wurde die Frage belanglos, warum in Teufels Namen anno 37 I, Claudius ein Torso blieb, ob’s nur der Unfall von Merle Oberon war oder ob sich ein pfiffiges Schicksal des dilettantischen Automobilisten bediente, der die schöne Merle über den Kantstein chauffierte.

Kaum hatte Laughton Tränensäcke, Wulstlippen und Clowns-Kinn gezeigt, da gab’s nur noch ein einziges Problem: Warum fand er den Mann nicht, den er darstellen sollte? Weshalb entglitt ihm dieser närrische Weltrichter, dieser Stotterer mit seiner ungeheuren Eloquenz... warum entschlüpfte er ihm wieder? War es nur das äußerliche „zu viel“, der Zwang zum gestischen Überchargieren, der Laughton verwirrte? Was sah er in Claudius? Eine Art römischen Johannes XXIII., den Weisen vom Land mit der Harlekins-Maske? Einen Shakespearischen Narren, der Gerichtstag hält über die Zeit und dessen Tragik sich in jenem Augenblick erfüllt, da er – als Kaiser zum Herrn anderer Narren bestellt – Gerichtstag halten, verurteilen und hinrichten muß?

Warum ließ Laughton sich immer wieder, bevor er mit den Proben begann, die Abdankungsrede Eduards VIII. vorspielen: War der Herzog von Windsor, der dem Thron zugunsten von Mrs. Simpson entsagte, für den großen Schauspieler so etwas wie ein Claudius-Imitator, ein höchst elegischer Kopist: statt vom Land zum Hof vom Hof zum Land gehend? Diesen Fragen hätte man, am Beispiel der grandiosen Laughton-Sequenzen aus I, Claudius, nachgehen und so, statt der Klatsch-Interviews, einen phantasiegespeisten Traktat mit dem Titel vorführen sollen: Ich finde den Mann nicht. Momos