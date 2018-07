Inhalt Seite 1 — Japaner paktieren mit Detroit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das mächtige japanische Wirtschaftsministerium glaubt, die heimische Industrie vor der amerikanischen Konkurrenz schützen zu müssen – doch einige Firmen sind anderer Meinung. Sie wollen lieber heute als morgen mit den Giganten aus Detroit paktieren und ihnen gegen entsprechende Hilfe auf dem amerikanischen Markt zu einem Stützpunkt auf dem Inselreich verhelfen.

Ein privater Vorstoß erregt gegenwärtig in japanischen Regierungskreisen große Aufregung. Mitsubishi, einer der größten japanischen Industriekonzerne mit einer Produktionspalette vom Öltanker bis zum Düsenflugzeug, will mit Chrysler, dem kleinsten der „Big Three“ aus Detroit, auf dem Automobilsektor zusammenarbeiten. Wichtigster Punkt der Zusammenarbeit ist ein gemeinsames Tochterunternehmen in Japan, an dem Mitsubishi mit 65 Prozent beteiligt werden soll.

Aufgaben der gemeinsamen Tochter: Forschung und Entwicklung, Koordination der Verkaufsstrategien für den Export in beide Länder und später auch der Bau eines gemeinsamen Wagens. Die Chrysler-Fahrzeuge sollen in Japan über Mitsubishi und umgekehrt Mitsubishi-Autos über Chrysler in Amerika verkauft werden. Die Japaner haben ihren Wagen, den Chrysler in Amerika verkaufen soll, bereits angekündigt – einen Kleinwagen (nach amerikanischen Begriffen) namens „Colt“.

Den privaten Plänen fehlt allerdings noch die Genehmigung der japanischen Regierung. Nach den japanischen Spielregeln darf im Inselreich ein ausländischer Konzern nicht einen Pfennig in der Automobilindustrie investieren. Importe ausländischer Fahrzeuge sind mit hohen Steuern belegt.

Mit dieser Taktik will die Regierung dafür sorgen, daß die heimische Industrie gestärkt wird, bevor sie mit der internationalen Konkurrenz auf dem eigenen Markt kämpfen muß. In Japan wurden im vergangenen Jahr fast 4,1 Millionen Fahrzeuge hergestellt, nach den USA mit rund zehn Millionen sind die Japaner damit die größten Autoproduzenten der Welt

Was der Regierung dagegen weniger gefällt, ist, daß, an internationalen Maßstäben gemessen, die nationalen Firmen noch recht klein sind. Die Branchenführer Toyota und Nissan rangieren hinter den amerikanischen Firmen und den großen Europäern VW und Fiat. Zudem wird das große Geschäft mit den japanischen Autofahrern erst in den nächsten Jahren gemacht. Bisher kommt im Durchschnitt auf jeweils 26 Japaner ein Personenwagen (in Deutschland auf fünf und in Amerika auf zwei bis drei Einwohner ein Wagen).

Nach dem Fahrplan der Regierung soll erst ab 1972 ausländischen Firmen eine Kapitalbeteiligung von bis zu fünfzig Prozent an japanischen Autoproduzenten genehmigt werden. Bis dahin, so hofft man, wird es nur noch zwei ganz große (bisher neun) japanische Autofirmen geben, nämlich Toyota und Nissan. Fusionen in der Branche werden von der Regierung finanziell begünstigt.