In der Tat war Alain Poher bei seinen französischen Landsleuten weithin unbekannt, als er zum Präsidenten des Senats gewählt und bald darauf gezwungen wurde, dem General de Gaulle die Stirn zu bieten. Die Tatsache freilich, daß irgendeiner den Senat, der nach dem Willen des Staatschefs „reformiert“ werden sollte, verteidigen mußte, wurde wiederum für selbstverständlich gehalten. Und wer sollte ihn denn sonst verteidigen, wenn nicht’sein Präsident?

Erst allmählich, erst nach und nach wandelte sich die gleichsam abstrakte Figur des „Senatspräsidenten“ in eine menschliche Person. Als das Referendum über die „Regionalisierung“ und die „Senatsreform“ mit der Niederlage de Gaulles endete und volles Licht auf den, siegreichen Widersacher fiel, stellte man fest, daß dieser Mann namens Alain Poher bislang für die meisten Franzosen kein Begriff gewesen war. Darüber herrschte begreifliches Staunen. Und Pohers Name und Erscheinung wurden denn auch soglgich mit dem Merkwort versehen: „unbekannt“.

Im Ausland war die Sache ein wenig anders. „Hier war wohl jeder Politiker, der die europäische Idee vertrat, irgendwann, sei es in Brüssel, sei, es in Straßburg, diesem französischen „Europäer“ begegnet, von dem man wußte, daß er sogar den Segen Robert Schumans empfangen hatte. Kein Unbekannter also. Ganz und gar nicht. So war es denn auch gar nicht schwer, die Legende vom „unbeschriebenen Blatt“ zu zerstören. Die Franzosen nahmen schnell zur Kenntnis, was Poher getan und geleistet hatte, was und wie er denkt; sie sahen sich seine Bilder an, fanden ihn durchaus sympathisch („Einer wie wir!“). Und diese vielleicht ein wenig oberflächliche Sympathie gewann, besonders bei der Jugend, noch dadurch an Gewicht, daß in Frankreich die Hoffnungen auf Europa keineswegs begraben sind. Ganz im Gegenteil. Wie Poher denkt, so denken viele.

„Schade“, so höre ich wieder, daß Poher ein Unbekannter ist!“ Und dies im Zeitalter der „Massenkommunikationsmittel“! Jeden Tag in den Zeitungen – und im Rundfunk der Name Poher. Fast jeden Tag sein Bild im Fernsehen, wo allerdings den anderen sechs Kandidaten für das Amt des Staatspräsidenten eine ähnliche Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, es sei denn für Pompidou etwas mehr. Aber das ist es eben: Drei Kandidaten stehen nicht im Rufe, unbekannt zu sein. Pompidou, der Gaullist, Defferre, der Sozialist, Duclos, der Kommunist, sie sind bekannt. – Unter dem Signum „unbekannt“ aber laufen: Rocard, der „Linkssozialist“, Ducatel, der „Individualist“, Krivine, der „Trotzkist“ und – Poher.

Wenn ich jedoch frage, wer bei dem beklagenswerten Zustand, daß Poher so unbekannt ist, alle Aussichten hat, den sehr bekannten Pompidou zu schlagen: „Poher!“, höre ich da, „Poher! Das ist doch bekannt! Lesen Sie denn keine Meinungsumfragen

Wie ist das zu verstehen? Vielleicht so: Wer im Zeitalter der „Massenkommunikationsmittel“ ein Merkwort auf den Weg mitbekommen hat, beispielsweise das Etikett „Unbekannt“, der hat daran zu tragen. Das Signum brennt sich ein: ein Siegel. Die Umstehenden sehen den „Mann im Rennen“, wissen alles über ihn und sagen, in Gedanken versunken, völlig gedankenlos: „unbekannt“. Und sie fügen, an andere Leute denkend, die dasselbe denken, vielleicht noch hinzu: „Wie schade!“

Man wird sich wohl noch den Namen merken müssen: den des bekanntesten Unbekannten der Gegenwart. Tja, wie war noch der Name?