Von Helmut Schneider

Kunstwerke, in Museen auf- und ausgestellt, sind aus ihrem ursprünglichen Ambiente herausgenommen und vom lebendigen Geschehen der Epoche, in der sie entstanden, praktisch isoliert. „Funktion“ und Wirkung dieser Werke innerhalb des historisch-soziologischen Gefüges einer ganz bestimmten Zeit sind also kaum mehr auszumachen. Aber es gibt durchaus Mittel und Wege, dieser Malaise zu entrinnen. Zum Beispiel den: Man zerlegt den vielstrapazierten Begriff Kunstgeschichte in seine Bestandteile, Kunst und Geschichte. Genau das hat das Bernische Historische Museum bei der Präsentation seiner Ausstellung „Die Burgunderbeute und Werke burgundischer Hofkunst“ getan, und das Rezept bewährte sich.

Zum Thema der Ausstellung: Der kriegerische Aufeinanderprall zweier Gegner, deren militärische Begabung sich zum Grad ihrer Zivilisation augenscheinlich umgekehrt proportional verhalten hat, endete für die eine Partei – die Burgunder – katastrophal (Burgund war danach nur noch ein geographischer Begriff, Zankapfel zwischen den Valois und den Habsburgern), für die andere – die eidgenössischen „Acht alten Orte“ und ihre Verbündeten – zumindest in einer Hinsicht unerwartet: Nach der Schlacht von Grandson (am 2. 3. 1476) war den Siegern nämlich außer dem üblichen Kriegsmaterial auch das gesamte Inventar von Karls des Kühnen Hofhaltung und damit eine der reichsten Schatzkammern des damaligen Abendlandes als Beute in die Hände gefallen; das zweite Mal – nach der Schlacht von Murten am 22. 6. 1476 – war das „erobret bütt gut“ sieht mehr ganz so spektakulär, aber doch auch beträchtlich.

Da der Burgunderherzog, durch seine Großnachtambitionen laufend mit Eroberungsfeldzügen beschäftigt, gewissermaßen en route regierte, war er aus Repräsentationsgründen gezwungen, seine Preziosen überallhin mitzunehmen. Das eigenartige Phänomen einer permanenten Hofhaltung auch im Feldlager kann hier nicht näher untersucht werden. Ob Karl nun den Prunk als Selbstbestätigung brauchte oder ob er, sich mit Burgund identifizierend, dem Gepränge symbolischen Wert zumaß: entscheidend, ist, daß durch diesen Umstand wichtige Teile der Kunstproduktion eines Landes, das auch auf dem Gebiet zu den führenden zählte, in den Besitz von Hinterwäldlern überging, die den „Bildungswert“ der eroberten Gegenstände nicht richtig einzuschätzen wußten. Geschriebenem standen sie überhaupt verständnislos gegenüber: die Bestände der herzoglichen Staatskanzlei wurden im Lager bei Grandson sofort „verbrent und verwüst“.

Zur Konzeption der Ausstellung: Der Beutegewinn von Grandson, neben der europäischen Bedeutung der Schlacht fast eine quantité négligeable, wird in den dazugehörigen historischen Rahmen gestellt. Die politischen Schritte, die zu der bewaffneten Konfrontation geführt hatten, werden an Hand von Verträgen und urkundlichen Belegen aufgezeigt: vom Freundschaftsvertrag einiger Schweizer Städte mit Philipp dem Guten (1467) über die Bernische Kriegserklärung an Burgund (1474) bis zur „Vereinigung“ Renatus’ von Lothringen mit den Eidgenossen (1476). Letztere hatte die Beteiligung eines beträchtlichen Schweizer Kontingents an der Schlacht von Nancy zur Folge, in der Karl – ziemlich biderb erschlagen wurde.

Das Beuteteilen war problematischer als das Beutemachen, allenthalben eigneten sich einzelne mehr an, als ihnen laut Proporz zustand. So setzten sich die Basler auf dunklen Umwegenin den Besitz von vier persönlichen Schmuckstücken Karls, die sie jahrzehntelang versteckten, ehe sie die Preziosen 1504 für über 40 000 fl. an Jakob Fugger verkauften. Die mit kostbaren Edelsteinen besetzten „yoyaulx“, darunter ein Anhänger mit drei je siebzigkarätigen Rubinen, genannt die „Drei Brüder“, sind nicht mehr erhalten; Aquarellkopien vermögen kaum eine Vorstellung von der glanzvollen Wirkung dieser. Spitzenwerke spätmittelalterlicher Juwelierkunst zu vermitteln. Es waren also Beuteverordnungen und Beute-Listen notwendig, deren Angaben eine grobe Vorstellung vom Umfang des inzwischen Verlorenen geben. Noch interessanter sind die farbenprächtig ausgemalten Bild-Inventare, vor allem die Fahnenbücher, in denen die von Zerfall am ehesten bedrohten Banner und Feldzeichen sorgsam katalogisiert sind. Man hat überhaupt versucht, bis herauf ins 17. Jahrhundert (als die Beutestücke teilweise schon fast Reliquiencharakter besaßen), das Erhaltene im Bild zu überliefern, Kanonen so gut wie sakrales Gerät.

Die kunstgeschichtlich und historiographisch bedeutendste Folge der Burgunderkriege, die eine Art Schweizer Nationalgefühl hatten entstehen lassen, war die fast unmittelbar nach Kriegsende einsetzende Produktion illustrierter Chroniken. Neben den durch Augenzeugenberichte anschauungsgesättigten Schlachtdarstellungen sind es vor allem die anekdotischen „Genreszenen“, die eine höchst lebendige Schilderung der Geschehnisse an die Nachwelt überliefern: Die eidgenössische Kriegstechnik, ebenso simpel wie effektiv – man ließ die theoretisch weit überlegene burgundische Reiterei an den ausgefallenen Speeren der Karrees einfach abprallen – wird eindrücklich geschildert, das geschäftige Beutemachen, die sofortige Vereinnahmung der Lebensmittelvorräte ausführlich mitgeteilt. Mit besonderer Genüßlichkeit stürzen sich die Illustratoren auf die Ausmalung der im Lager anhebenden Dolce vita: den Siegern waren nämlich auch die burgundischen Lagermädchen sozusagen in den Schoß gefallen; angeblich sollen es über 2000 gewesen sein.