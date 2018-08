In der Rangliste der Unternehmen ist der italienische Chemiekonzern Montecatini-Edison der fünftgrößte Konzern Europas: ein Koloß, der allein in Italien 195 Fabriken mit etwa 120 000 Beschäftigten unterhält. Weniger als die Hälfte, nämlich 72 Fabriken, sind in der Chemie und Petrochemie tätig, weitere 26 in der Faser- und Textilherstellung. Vom Marmorbruch bis zur Salpetergrube, von der Elektronik bis zur Schokolade- und Keksherstellung reicht die Skala dieses überall präsenten „tuttofare“.

Die ansehnlichen Überschüsse aus der zu Montedison gehörenden größten Supermarktkette Italiens halfen jedoch in der Vergangenheit nicht darüber hinweg, daß „Montedison“, der schwerfällige Koloß, insgesamt nur eine magere Rendite bringt. Zu viele Fabriken haben zu kleine Kapazitäten und liegen unter der Rentabilitätsschwelle. Die Gewerkschaften wissen immer wieder die Schließung dieser unrentablen Betriebe zu verhindern, so daß sich der Gesundungsprozeß lange hinzieht. Ganze 5,5 Prozent Dividende können die rund 350 000 Aktionäre des Unternehmens für das Geschäftsjahr 1968 erwarten.

Einen Ausgleich sucht die Verwaltung durch den Aufbau neuer großer Kapazitäten zu finden. Zwischen Mantua, Ferrara und Venedig-Maghera soll ein neuer großer petrochemischer Komplex entstehen. Die Anlagen, die zum Teil schon in Betrieb sind, werden durch ein Pipeline-System untereinander verbunden. Jährlich 500 000 Tonnen Äthylen, 300 000 Tonnen Di-Chloräthan und erhebliche Mengen von anderen Ausgangsprodukten – vor allem für Kunststoffe – sollen Italien nach dem Aufbau einer staatlichen Stahlindustrie auch für das Kunststoffzeitalter reif machen.

Bei Syrakus auf Sizilien und nahe Brindisi im Süden des italienischen Stiefels werden die Verarbeitungskapazitäten für das nahe libysche und Nahost-Rohöl auf 16 bis 18 Millionen Tonnen ausgebaut. Montedison, viermal größer als die staatliche Konkurrenz der ENI-Chemie, hat mit diesen Projekten eine Schlüsselstellung für die Industrialisierung des Landes inne. F. G.