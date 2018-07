Werner Dollinger, Bundespostminister, haben die Erfahrungen, die er einst bei dem Stahl- und Kohleunternehmen Veba sammelte, angeregt, sich Gedanken über die Zukunft der Bundespost zu machen. Das Denken des Ministers richtete sich auf eine Privatisierung der Post nach dem Vorbild der Veba. Doch das Vorbild, so fand der Minister, taugt nicht: Die Post habe gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und 15 Milliarden Mark Schulden – tatsächlich etwas zuviel, um Volksaktionäre zu begeistern.

Aristoteles Onassis, griechischer Millionär, hofiert Griechenlands Militärdiktatur: Er ließ in Athen mitteilen, er werde die Büros seiner Reederei von Monte Carlo nach Piräus verlegen. Die freundliche Geste wird Onassis helfen, besser als bisher mit den Obristen ins Geschäft zu kommen. Fürst Rainier von Monaco wird diese Geste dagegen kaum als freundlichen Akt interpretieren. Seine einst gute Freundschaft mit Onassis wird nun wohl noch um einige Grade abkühlen.

Berthold Liebernickel, ehemals streitbarer Vertreter einer Gruppe von NSU-Kleinaktionären, wurde in den Aufsichtsrat der Audi/NSU Auto Union AG gewählt. Im Aufsichtsrat will er die Interessen der Minderheitsaktionäre gegen den Großaktionär VW verteidigen. Es geht ihm dabei um die „interne Unabhängigkeit“ der Audi/NSU AG vom Volkswagenwerk und um die „optimale Auswertung“ der Wankelpatente und Lizenzen. Das Geschäft mit dem Wankelmotor wird darüber entscheiden, was die ehemaligen NSU-Aktionäre an ihren Genußscheinen verdienen werden. Liebernickel selbst besitzt wohl noch einen stattlichen Posten der Wankel-Genußscheine.

Dr. Rolf Sammet, Jahrgang 1920, ist am 3. Juni der jüngste Vorstandsvorsitzende unter den Bossen der drei großen deutschen Chemieunternehmen geworden. Er löste Professor Karl Winnacker als Vorstandsvorsitzender der Farbwerke Hoechst AG ab, der mit dem Erreichen des 65. Lebensjahres in den Aufsichtsrat überwechselte. Sammet trat 1949 als Chemiker im Forschungslabor in Hoechster Dienste. 1962 wurde er in den Vorstand berufen.