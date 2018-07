Inhalt Seite 1 — Pompidou bleibt Favorit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Weisenfeld

Paris, im Juni

Der erste Wahlgang der Präsidentenwahl hat gezeigt, daß der Gaullismus in Frankreich über eine stabile Anhängerschaft verfügt und daß er sich nachhaltig auf die Strömungen der Innenpolitik ausgewirkt hat. Georges Pompidou fand etwa die gleiche Anhängerschaft wie General de Gaulle im ersten Wahlgang des Jahres 1965; unter seiner Führung setzte der Gaullismus auch seinen langsamen Vormarsch in die südlichen Provinzen fort, wo die Linke traditionelle Hochburgen hat. Noch mehr muß auffallen, daß zwischen den Kommunisten, die ihre Position unerschütterlich behaupten, und den Gaullisten ein Wählerreservoir liegt, das sich ganz offensichtlich nur mit großen Schwierigkeiten politisch zu definieren und zu organisieren vermag.

Die Annahme hat sich nicht bestätigt, daß nach dem Abgang General de Gaulles die alten Parteien sich wieder stärken und gaullistische Wähler anziehen könnten. Sie war keineswegs blasse Theorie – die ersten Meinungsumfragen vor der Wahl hatten deutlich gezeigt, daß in der Wählerschaft eine Erwartung von Neuem lebendig war, die eine stärkere Abkehr vom Gaullismus nahelegte und einen Kristallisationspunkt suchte. Die Wähler glaubten zunächst, ihr Ideal in dem interimistischen Staatspräsidenten Alain Poher gefunden zu haben, der sich als Kandidat der Mitte bewarb und von Anfang an auch stark in die linke Mitte ausstrahlte. Die Entwicklung der Meinungsumfragen und das Wahlergebnis selbst haben dann gezeigt, daß Poher nicht genügend Profil hat, um seine Anziehungskraft nachhaltig auszuüben. Vielleicht findet die Mitte eines Tages einen solchen Mann. Solange das aber nicht der Fall ist, hat der Gaullismus alle Chancen, gegenüber den marxistischen Kräften des Landes der eigentliche und einzige Gegenpol zu bleiben.

Es ist aufschlußreich, die Zahl der Stimmen, die für Poher und für die Linke abgegeben wurden, mit anderen Wahlresultaten der letzten elf Jahre zu vergleichen. 1965, als die Linke mit einem Einheitskandidaten in die Präsidentenwahl ging, errang sie im ersten Wahlgang 32 Prozent der Stimmen – das ist dieselbe Zahl, in die sich jetzt vier Kandidaten teilten. Auch die 23 Prozent der Stimmen, die am vergangenen Sonntag auf Alain Poher entfielen, lassen sich im Ergebnis von 1965 wiederfinden – als Stimmen der Mitte und der äußersten Rechten. Gewiß kann man diese Vergleiche nicht schematisch anwenden. Hinter Poher stand, wie einzelne Wahlbezirke deutlich machen, auch ein Teil der nichtkommunistischen Linken, und die konservative Rechte dürfte sich diesmal etwas stärker bei Pompidou wiedergefunden haben. Aber im großen und ganzen bleibt ein bestimmtes Muster für die Fünfte Republik charakteristisch.

Es gibt einen Stamm von 40 Prozent oder etwas mehr gaullistischen Wählern. Die Kommunisten können fest mit gut 20 Prozent der Wähler rechnen. In das Feld, das zwischen Gaullisten und Kommunisten liegt, teilt sich die Mitte und die nichtkommunistische Linke; manchmal gehen mehr Stimmen zur Mitte, manchmal mehr zur Linken. Zwischen dieser Mitte und dieser Linken sind die Wände durchlässig. Hier sind verschiedene Gruppierungen möglich. Doch hat sich bisher noch keine als Magnet für die gaullistische oder für die kommunistische Wählerschaft erwiesen.

Dieses Bild unterscheidet die Fünfte Republik eindeutig von der innenpolitischen Gruppierung der Vierten Republik: In den fünfziger Jahren entfielen auf die Mitte wie auf die Linke durchweg jeweils 40 Prozent der Stimmen, manchmal mehr. Die politische Mitte hat nach 1958 eine solche Bedeutung nie wiedergefunden. Die Linke hat diese Zahlen vorübergehend wieder erreicht, wenn sie Einheitsfronten bildete, die von den Kommunisten bis hin zu den Radikalsozialisten reichten – also bis hin zu einer Wählerschicht, die mit den Kommunisten wenig zu tun hat; sie schließt mit ihnen nur Zweckbündnisse und denkt nie ernsthaft an gemeinsame Regierungsziele. Dieser Teil der Linken, den die Kommunisten „sogenannte Linke“ nennen, ist jetzt zur Mitte umgefallen – zugunsten Pohers, für dessen Erfolg sie allerdings bei weitem nicht ausreichte.