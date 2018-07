Es sind noch nicht einmal richtige Inseln – die Uthlande: die Halligen vor der nordfriesischen Küste; sturmerprobt und weltabgeschieden, Säulen der Beständigkeit in dem unruhigen Geplätscher der Zivilisation.

Aber im Fremdenverkehr reden sie mit. Sie schicken ihre Urlaubsideologen auf Missionsreise. Am liebsten Uwe Dulz von der Hallig Hooge: „Wir müssen den Urlauber herausreißen aus dem stumpfsinnigen Seebäder-Ferientrott!“

Uwe Dulz, mit hellem Wikingerbart, hat sich vom stillen Vogelwart, dann Reiseveranstalter, zum beredten Urlaubsapostel gemausert. Er will begreiflich machen, daß Urlaub auf den Halligen ein Schlüssel zur dringend notwendigen Selbstfindung des Menschen ist. Ob Hooge oder Langeneß, Oland oder Gröde, sie alle sind ein noch gar nicht recht erkanntes Utopia künftiger Ferienzeiten.

Was versteht der Normalverbraucher denn heute unter Urlaub? fragt Uwe Dulz. Und er gibt selber die Antwort: „Länger schlafen, gemütlicher frühstücken, am Strand grillen.“ Aber: „Das wird sich ändern!“ Wenn der einzelne mehr Urlaubszeit zu verbrauchen hat. Wenn der Zweiturlaub obligatorisch geworden ist. Dann wird man fragen: Sage mir, was du mit deiner Freizeit machst, und ich sage dir, was für ein Mensch du bist.

Die Bemühungen der Seebäder um Meerwasser-Schwimmhallen und ähnliche Ferieneinrichtungen tut Dulz ab: „Kultivieren des Bisherigen.“ Das Neue, das wirklich Zukünftige aber bieten – verkündet er – die Halligen.

Typische Frage des Stadtmenschen in bezug auf die Halligbewohner: Du lieber Himmel, was machen diese Menschen bloß, daß sie da nicht eingehen? Oder auch: Wie weit muß man kommen, daß man hier leben kann?

Dulz weiß es: „So weit, daß man mit sich selbst leben kann.“ Weiter: Was macht der Mensch von morgen denn mit seiner Freizeit, die von Jahr zu Jahr mehr wird? – „Er sucht sich ein Hobby, zum Beispiel Angeln, Reiten, Segeln, Fischen, in Ruhe lesen, Schnepfen jagen, Theater spielen, Briefe schreiben, klönen, improvisieren.“