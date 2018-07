Alfred Thayer Mahan: „Der Einfluß der Seemacht auf die Geschichte 1660–1812“; überarbeitet und herausgegeben von Gustav-Adolf Wolter; Koehlers Verlagsgesellschaft, Herford 1967; 258 S., 22,80 DM.

Ich verschlinge gerade Captain Mahans Buch und versuche es auswendig zu lernen“, schrieb Kaiser Wilhelm II. 1894, „das Buch ist ganz ausgezeichnet und in jeder Hinsicht klassisch. Es befindet sich an Bord aller meiner Schiffe, und Kapitäne und Offiziere zitieren es dauernd.“ Mahan war es, der den Kaiser die Zukunft des Deutschen Reiches auf dem Wasser suchen ließ. Mahan bestätigte den Engländern, daß sie seit mehr als zwei Jahrhunderten die richtige Politik betrieben hatten; Königin Victoria gab ihm ein Staatsbankett. Mahan wurde zum Propagandisten des Flottenbaus in den Vereinigten Staaten. Keiner forderte härter als Mahan: „Ob die Amerikaner wollen oder nicht, nun müssen sie beginnen, über die Grenzen ihres Landes hinauszublicken.“ Sein Buch wurde eine Art Bibel des Imperialismus. Sein Name wurde zum Begriff.

Er war Kapitän zur See und Kommandeur der Marinekriegsschule der Vereinigten Staaten, als er 1890 „The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783“ und 1892 als Fortsetzung „The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1783–1812“ veröffentlichte. Es ist ein in der Tat klassisches Werk. Mit seiner Untersuchung über den Einfluß der Seemacht auf die Geschichte hat Mahan die Politik beeinflußt wie kaum ein anderer Historiker. Freilich hat er aus der Historie gerade jene Lehren gezogen, die man seinerzeit nur zu gern hören wollte.

Mahan, der später als Admiral ein amerikanisches Geschwader in europäischen Gewässern führte und sich von der Kommandobrücke stets an seinen Schreibtisch zurücksehnte, gilt gleichsam als der Clausewitz zur See. Immerhin hat er als erster den „tiefen, entscheidenden Einfluß maritimer Stärke auf große Unternehmungen“ erkannt und „die ganze Tragweite“ der See als einen „bedeutenden Faktor der Weltgeschichte“ detailliert erforscht und nachgewiesen. Vieles ist inzwischen verstaubt; aber noch immer bestechen die klare Gedankenführung, die knappe und doch vollständige Darstellung und die Logik seiner Schlüsse. Daß sie, in der Kaiserlichen Marine des Deutschen Reiches, zu allerlei Fehlschlüssen verleiteten, kann man Mahan nicht ankreiden; er hat selbst noch die deutschen Enthusiasten gewarnt.

Sein Buch, das selbst ein Stück Geschichte geworden ist, liegt nun, gestrafft, in einer neuen deutschen Ausgabe vor. Die Bearbeitung ist gelungen. Blickt man, zum Beispiel, aufs Mittelmeer, so hat „der Mahan“ sogar noch aktuelle Bezüge. Und wenn die Lektüre auch nicht mehr aufregt – sie regt an. Alexander Rost