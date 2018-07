Inhalt Seite 1 — Viel Lärm um nichts Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für die in Nordrhein-Westfalen in Opposition stehende CDU schien sich ein Geschenk des Himmels anzubahnen. Die Partei, der die Wiedergutmachungsaffäre Gerstenmaier noch in den Knochen steckt, war elektrisiert, als die in Düsseldorf erscheinende „Rheinische Post“ von einem „Riesenbetrug mit Wiedergutmachungsgeld“ zu berichten wußte und deren Lokalrivalin, die „Düsseldorfer Nachrichten“, gar den der SPD angehörenden nordrhein-westfälischen Justizminister Josef Neuberger mit dieser Affäre in Verbindung brachte. „Ein Fall Gerstenmaier war schlimm, ein Fall Neuberger wäre schlimmer“, beeilte sich ein CDU-Sprecher festzustellen. Das Präsidium der CDU Nordrhein-Westfalens verlangte einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuß und forderte die SPD-Landesregierung auf, dafür Sorge zu tragen, daß „soweit Mitglieder der Landesregierung öffentlich im Rahmen des Mißbrauchs der Wiedergutmachungsgesetze genannt werden, sie sich jeder amtlichen Tätigkeit im Zusammenhang mit deren Untersuchung enthalten“. Der große politische Skandal schien vor der Tür zu stehen.

Doch ebenso schnell, wie sich das Skandalgewitter an Düsseldorfs politischem Himmel zusammengebraut hatte, löste es sich auch wieder in Wohlgefallen auf. Minister Neuberger konnte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sofort entkräften. Unabhängig und ohne jede Beziehung zu den bekanntgewordenen Wiedergutmachungsfällen hat er seit Jahren eine Auseinandersetzung mit dem Londoner Rechtsanwalt, Dr. Richard Weyl. Zuletzt hatte Weyl in einem Brief an den nordrhein-westfälischen Landtagspräsidenten, Van Nes Ziegler, die Aufhebung der Immunität Neubergers als Landtagsabgeordneter gefordert und behauptet, Neuberger hätte mit einer Gruppe von Rechtsanwälten einen Rechtsstreit über die Erfolgshonorare in Wiedergutmachungsfällen vor dem Bundesgerichtshof verhindern wollen. Van Nes Ziegler hatte Weyls Ansinnen mit der Begründung abgelehnt, die Immunität könne nur auf dem Weg über die Staatsanwaltschaft von Amts wegen oder aber dann aufgehoben werden, wenn ein Privatklageverfahren eingeleitet sei.

Photokopien, dieses Briefwechsels, die Weyl Anfang des Jahres, den Mitgliedern des Justiz-, ausschusses im Landtag zugesandt hatte, landeten just an dem Tage auf Düsseldorfer Redaktionstischen, an dem die „Rheinische Post“ zum erstenmal über Wiedergutmachungsbetrügereien berichtete. Neuberger, der sich früher als Anwalt in der Tat gelegentlich mit Wiedergutmachungsfällen befaßt hatte, erläuterte seine damalige Tätigkeit so: „Ich bin überwiegend Verteidiger in Strafsachen, kaum jemals Wiedergutmachungsanwalt gewesen.“ Die mit privatrechtlichen Fragen beschäftigten Anwälte seines Büros hätten alle Honorarforderungen stets exakt nach der Gebührenordnung erhoben und nie etwas „mit dieser Art von Klienten“ zu tun gehabt. Bei seinem Eintritt in das, Kabinett Kühn im Dezember 1966 habe er seine Bindungen mit seinem Anwaltsbüro völlig gelöst. Selbst CDU-Fraktionschef Lenz sah ein, daß die Auseinandersetzung zwischen Neuberger und Weyl „politisch nicht interessant“ war.

Bleiben die Millionenbetrügereien mit Wiedergutmachungsgeldern. Von den ursprünglich genannten astronomischen Summen „mindestens 20 Millionen“, „möglicherweise mehrere hundert Millionen“ ist heute allerdings keine Rede mehr. Vor dem Untersuchungsausschuß des Düsseldorfer Landtags, auf den die CDU nach der zunächst so forsch gerittenen Attacke nicht mehr verzichten konnte, bezifferte der Leiter der Wiedergutmachungsabteilung im Innenministerium, Ministerialdirigent Heinz Loos, den durch Betrügereien entstandenen Schaden auf rund 7,3 Millionen Mark. Allein 4,3 Millionen Mark unrechtmäßiger Wiedergutmachungsleistungen liefen über ein Aachener Anwaltsbüro.

Der Anwalt hatte Kontakt mit einem „Wiedergutmachungsagenten“ in Paris, der wiederum mit einem Bediensteten des französischen Kriegsopferministeriums zusammenarbeitete. Auf diese Weise wurden in etwa achtzig Fällen gefälschte Flüchtlingsbescheinigungen vorgelegt. Gegen die beiden Franzosen wurde bereits Anklage vor dem zuständigen französischen Gericht erhoben; gegen den Aachener Anwalt ermittelt die Staatsanwaltschaft bereits seit Ende 1966.

Um 23 Fälle, in denen rund 1,2 Millionen Mark Schaden entstanden sind, geht es in einem zweiten Betrugskomplex, bei dem – ebenfalls seit Ende 1966 – gegen einen Düsseldorfer Anwalt ermittelt wird. Zunächst war er wegen Steuerhinterziehung angezeigt worden, bei den Untersuchungen stellte sich heraus, daß drei Ärzte aus Düsseldorf, Brüssel und Bukarest verdächtig sind, falsche Atteste ausgestellt zu haben.