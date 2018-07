Acht Tage lang fügte er sich den Diätvorschriften des Arztes, was zu einer merklichen Besserung seines Befindens führte. Dann packte den 68jährigen der Heißhunger; er aß gut und viel zu reichlich, trank hernach vier Gläser Buttermilch und darauf Kognak. Wenige Stunden später meinte er, sterben zu müssen; er hatte höllische Magenschmerzen und mußte sich mehrmals erbrechen. Der herbeigerufene Arzt prophezeite ihm ein übles Ende, wenn Magen und Darm weiterhin so sehr überladen würden.

Eine Zeugin jenes Vorfalls notierte in ihr Tagebuch: „Es ist ein rechtes Elend mit dem großen Manne und tieftraurig zu sehen, wie klein und schwach er ist, wenn es heißt, den eigenen Willen brechen.“

Diät, ja auch nur Maß zu halten beim Essen, hat er nie fertig gebracht. Er wollte es auch gar fürchteten er und seine Frau oft das Schlimmste. Einmal wurden mitten in der Nacht zwei Ärzte zu ihm gerufen, weil man befürchtete, er habe einen Schlaganfall erlitten. In Wahrheit hatte er sich wieder einmal den Magen überladen: acht harte Eier und eine Riesenportion Eis hatte er am Abend zuvor gegessen.

Obgleich er organisch kerngesund war, klagte er fast ständig über irgendein „Unwohlsein“, das ihm bereits das Ende anzukündigen schien. Als den 31jährigen ein Husten plagte, meinte er – trotz blühenden Aussehens – die Schwindsucht zu haben. 25 Jahre später schrieb er: „Mein Öl ist verbraucht! Ich kann nicht mehr“, lebte dann aber noch länger als ein Vierteljahrhundert mit seinen Magenbeschwerden aller Art, mit Bronchialasthma, Ekzemen, Gesichtsneuralgien. Wohl gut die Hälfte seiner Lebenstage mag dieser äußerst robust wirkende Mann in körperlich oder seelisch schlechter Verfassung zugebracht haben.

Seine zahlreichen Krankheiten, von vielen zu Unrecht als Einbildungen abgetan, waren Ausdruck jener starken Belastungen, die ihm sein Amt brachte. Zwar war er sehr mächtig, über lange Zeit der Mächtigste seines Landes, aber doch nie ganz unabhängig. Und da er einen unbändigen Freiheitsdrang hatte, erschien ihm jede Bindung, jede Spur von Abhängigkeit als kaum erträgliche Belastung, ja als persönliche Beleidigung. Wenn etwas nicht nach seinem Willen ging, wurde er krank. Oder er nahm Urlaub, manchmal mehrere Monate im Jahr.

Immer verlangte er, daß alle sich nach ihm und seinen Gewohnheiten richteten. Nie kam er vor elf Uhr morgens aus dem Bett, oft stand er erst gegen zwei Uhr nachmittags auf, dabei unentwegt klagend, daß niemand auf ihn Rücksicht nehme. Leute, die zu normalen Zeiten aufstanden, zählte er zu den Bürokraten und Professoren, die er zeitlebens nicht ausstehen konnte, obgleich – oder gerade weil – seine Mutter aus deren Welt stammte.

Aber nicht nur Professoren und Bürokraten mochte er nicht, er hat alle Menschen gering geschätzt – ausgenommen nur sich selber und seine Frau. Sie war in der Brautzeit seine „schwarze Katze“ gewesen, im Alter jedoch zeigte sie Züge von Aggressivität, etwa wenn sie vor Gästen seine verstorbene Mutter eine „nichtswürdige Kreatur“ nannte, von der sie hoffe, daß sie im Jenseits „gebührend gepeinigt“ werde. Ansonsten war sie recht fromm und immer bereit, ihn in seiner Wehleidigkeit zu unterstützen; er war ihr „armes krankes Huhn“. Sie wußte, wie empfindlich er war, wie sensibel und daß er manchmal sogar Weinkrämpfe bekam.