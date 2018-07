Ich bin mein wichtigstes und wohl gar mein einziges Problem: der einzige aller meiner Helden, an dem mir wirklich gelegen war.

Witold Gombrorvicz

Bekenntnis

226 Delegierte und 140 Gäste nahmen am ‚VI. Deutschen Schriftstellerkongreß“ in der Ostberliner Kongreßhalle teil. In einer Erklärung in das ZK der SED formulierten die Delegierten unter anderem: „Unsere sozialistische Gesellschaftsordnung hat der Literatur einen zuvor nicht gekannten Einfluß auf das Leben des Volkes ermöglicht; zugleich wird die Literatur stärker als jemals zuvor vom Volk selbst geprägt ... Die Grundlagen unseres Schaffens haben sich bewährt. Den progressiven Traditionen der humanistisch-demokratischen und der proletarisch-revolutionären Literatur verpflichtet, gehen wir den Bitterfelder Weg... Will die Literatur ihre Aufgabe in diesem geschichtlich neuartigen Wachstumsprozeß der Menschen erfüllen, so, muß sie sich noch stärker als bisher den wesentlichen Problemen unseres gesellschaftlichen Lebens zuwenden und solche Helden gestalten, die die Entwicklungsprozesse unserer Epoche bewußt fördern und führen. Die Verbundenheit mit den Schrittmachern aller Gebiete und Ebenen des gesellschaftlichen Fortschritts in unserer Republik betrachten wir als Voraussetzung für die künstlerische Gestaltung unserer Wirklichkeit... Ausgerüstet mit der marxistisch-leninistischen Weltanschauung, auf der Höhe der geistigen Auseinandersetzung unserer Zeit, eng verbunden mit unserer Gesellschaft und ihren Planern und Leitern, gewinnen wir die für unsere literarische Arbeit notwendige Einsicht, Übersicht und Voraussicht. Im ständigen unversöhnlichen Kampf gegen die menschenfeindliche Politik und Ideologie des Imperialismus, wachsam gegenüber allen Versuchen ideologischer Diversion, unbeirrt bemüht um die Herausbildung und Vertiefung sozialistischer Humanität, leisten wir unseren Beitrag zur sozialistischen Nationalliteratur.“

Nessys letzter Sommer?

Das Ungeheuer von Loch Ness, von den Engländern unter dem Namen Nessy ins Insel-Bewußtsein eingemeindet, hat wieder Saison. Jahr für Jahr zur Sommerszeit halten Journalisten und Touristen die Loch-Ness-Legende aus verständlichen Gründen am Leben, indem sie behaupten, ein Stück Ungeheuer gesichtet zu haben. Da dann aber immer nicht genügend und glaubwürdige Zeugen dabei waren, kann Nessys Existenz wieder getrost einen Winter lang angezweifelt werden. Derjenige, der in diesem Sommer nun dem Geheimnis (wie immer: ein für allemal) auf die Spur kommen will, ist der 28jährige Amerikaner Dan Taylor, der mit einem sechs Meter langen gelben Unterseeboot dem Loch und der Sache auf den Grund gehen will. Das Boot ist nicht nur mit einer Unterwasserkamera ausgerüstet, sondern auch mit einem Gerät, das ein Stück Ungeheuer-Haut entwenden (ohne es zu verletzen, wie betont wird) und als Beleg mit an die Wasseroberfläche bringen kann. Ein weiteres Attentat plant das „Loch Ness Phenomena Investigation Bureau“ das Nessy mit Hilfe von Schallwellen, einem elektronischen „Auge“ und einer auf einem Ballon installierten Kamera auf die Spur kommen will. Trotzdem spricht, wie alle Jahre wieder, auch dieses Mal nichts dafür, daß Nessys letzter Sommer wirklich gekommen ist.