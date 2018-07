Zwischen Ärzten und Heilpraktikern ist wieder offener Kampf ausgebrochen. Der Präsident des Deutschen Ärztetages und der Bundesärztekammer, Professor Dr. Ernst Fromm, griff an. Auf dem 72. Deutschen Ärztetag in Hannover attackierte er das Heilpraktikergesetz, nach dem entschieden wird, wer, ohne Mediziner zu sein, die Heilkunde als Beruf ausüben darf.

Getroffen vom Angriff auf das Gesetz fühlen sich selbstverständlich die Heilpraktiker direkt: „... eine Meldung, aus der wir einmal mehr entnehmen können, daß man von Seiten der Ärztekammer und des Ärztetages die Heilpraktikerschaft diskriminieren möchte.“ Mit diesem Alarmruf präsentiert der Ela-Verlag, Nürnberg, den Heilpraktikern seine neue Zeitschrift „geheilt und leben“, Untertitel: Magazin für natürliches Leben und Heilen. Das Blatt will „Sprachrohr und Kampfblatt für die gesamte Heilpraktikerschaft werden. Angesichts der massiven Drohung von Seiten des Ärztestandes sollte in jedem Wartezimmer die Zeitschrift liegen. Sie gehört in die Hand jedes Patienten“.

Wenn die Heilpraktikerschaft sich gegen die Kritik von Ärzten verteidigt, nimmt sie nolens volens auch diejenigen mit in Schutz, deren Kenntnisse und Fähigkeiten nicht über das Minimum hinausgehen, das vom Zulassungsgesetz verlangt wird.

Das Gesetz bedeutet tatsächlich nur eine geringe Einschränkung der allgemeinen Kurierfreiheit: Der Kandidat muß die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, mindestens 25 Jahre alt und unbescholten sein; er muß mindestens eine abgeschlossene Volksschulbildung haben; er wird abgelehnt, „wenn ihm infolge eines körperlichen Leidens oder wegen Schwäche seiner geistigen oder körperlichen Kräfte oder wegen einer Sucht die erforderliche Eignung fehlt“ oder „wenn sich aus einer Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten durch das Gesundheitsamt ergibt, daß die Ausübung der Heilkunde durch den Betreffenden eine Gefahr für die Volksgesundheit bedeuten würde“.

Der Kandidat wird im zuständigen Gesundheitsamt überprüft, nicht geprüft. Ein Arzt und ein Heilpraktiker fragen ihn zunächst den Teil der Gesetzeskunde ab, den er kennen muß, um zu wissen, was ein Heilpraktiker nicht darf. Er darf nicht ansteckende Krankheiten behandeln, besonders nicht Geschlechtskrankheiten, ihm ist verboten, Krebs zu behandeln, er darf nicht rezeptpflichtige Medikamente verschreiben. Der Heilpraktiker muß ansteckende Krankheiten melden.

Das Ergebnis der Überprüfung prüft ein Ausschuß, dem ein Berufsfremder vorsitzt, meistens ein Jurist. Der Ausschuß ist in einigen Bundesländern bei der Überprüfung zugegen, in anderen entscheidet er auf Grund eines Berichtes. Wer besteht, dem wird damit bescheinigt, daß er „keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellt“. Er darf Patienten behandeln.

Begriffe wie Naturtalent, Berufung zum Heilen, Intuition und Nutzung der in der Natur schlummernden Kräfte spielen beim Heilpraktikerstand eine große Rolle. Ironie ist da billig. Das alles gibt es. Es gibt den intuitiv Begabten, den Heilpraktiker, der gewisse Leiden nicht nur erkennt, sondern auch erfolgreich behandelt. Zumal eingebildete Leiden, die ebenso quälen können wie physisch nachweisbare, werden oft erfolgreich kuriert. Denn Patienten, die zum Heilpraktiker anstatt zum Arzt gehen, kommen oft mit einem Vertrauen, das auf der Grenze zum Wunderglauben liegt. Der Klientel der Nichtmediziner haftet etwas Sektiererisches an, etwas von einer Gemeinde.