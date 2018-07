Inhalt Seite 1 — Die Nachbarschaft wird umfunktioniert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Tilman Neudecker

Amerikanische Wissenschaftler sind dem Rätsel der Metastasenbildung, jener gefürchteten Eigenschaft vieler Tumoren, in anfangs noch gesundem Gewebe unversehens zahlreiche Tochtergeschwulste zu induzieren, auf der Spur. Dieses bisher unverstandene Phänomen scheint durch jüngste Forschungsergebnisse eines Biologenteams unter Leitung von Dr. Ellen Borenfreund von Sloan-Kettering Institute for Cancer Research in New York eine überraschende Erklärung gefunden zu haben: Krebszellen, so fand man, können genetisches Material in Form von Desoxyribonukleinsäure (DNS) auf gesunde Zellen übertragen und diese offensichtlich regelrecht „umfunktionieren“.

Wie Dr. Borenfreund kürzlich auf der Jahrestagung der Federation of American Societies for Experimental Biology berichtete, hatte ihre Arbeitsgruppe vor einiger Zeit entdeckt, daß Tumorzellen, deren DNS radioaktiv markiert worden war, bei gemeinsamer Kultur mit Normalzellen markiertes Material an diese abgaben. Der umgekehrte Vorgang konnte indes nie beobachtet werden.

Von diesem unerwarteten Befund neugierig geworden, begannen die Wissenschaftler, die bisner unbekannten und möglicherweise folgenschweren Wechselwirkungen zwischen Tumorzellen und gesunden Zellen näher zu untersuchet. Nimmt man nämlich an, daß es sich bei dem von Krebszellen abgegebenen Material wirklich um DNS und zwar um biologisch aktive DNS handelt – die Markierungsversuche legen diese Annahme nahe – so hätte dies für die Empfängerzelle fatale Konsequenzen.

Die Erbinformation jeder Zelle ist in der spezifischen Basensequenz ihrer DNS niedergelegt; DNS einer Leberzelle beispielsweise veranlaßt die Zelle zur Synthese leberspezifischer Proteine und Enzyme, die einer Nervenzelle sorgt für die Produktion der für Neuroplasten typischen Zellensubstanzen. Dasselbe Prinzip gilt offensichtlich auch für Krebszellen. Alles spricht dafür, daß Tumorzellen auf Grund falscher oder verfälschter Erbinformation zu unkontrolliertem Wachstum und zur Ausprägung der typischen Merkmale einer Krebszelle veranlaßt werden; irgendeine (noch unbekannte) permanente Veränderung in der DNS funktioniert eine ehemals gesunde Zelle zur Tumorzelle um – die Zellmaschinerie ist dann sozusagen falsch programmiert, sie läuft auf vollen, aber falschen Touren.

Nun bringt schon dieser Initialschritt der Carcinogenese den betroffenen Organismus in eine prekäre Situation, denn die einmal genetisch veränderte Zelle produziert in hektischer Teilungsaktivität zahlreiche gleichartige Nachkommen, also Krebszellen. Was aber geschieht, wenn es den Zellen des primären Krebsherdes darüberhinaus gelingt, ihre fehlerhafte DNS in andere, gesunde Zellen einzuschleusen? Kann zusätzliches, krebsspezifisches Erbmaterial den Produktionsplan einer normalen Zelle umwerfen und die Transformation zur Tumorzelle erzwingen?

Wichtige Aufschlüsse brachte den Wissenschaftlern eine trickreiche immunologische Testmethode, die es erlaubt, selbst winzige Spuren zellfremder Substanzen in einer Zelle nachzuweisen – das sogenannte Immunofluoreszenzverfahren. Es basiert auf der Tatsache, daß Antikörper, sobald sie mit ihren jeweiligen Antigenen in Kontakt kommen, sich fest und irreversibel an diese binden. Die Raffinesse dieser Methode liegt nun darin, daß es mit ihrer Hilfe gelingt, die hochspezifische Immunreaktion zur Lokalisation von Antigenen zu verwenden, ja sogar bequem sichtbar zu machen; man braucht dem Antikörpermolekül nämlich nur quasi ein Leuchtsignal in Form eines fluoreszierenden Farbstoffmoleküls anzukoppeln, um es dann solchermaßen eindeutig markiert, auf der Suche nach seinem Antigenpartner leicht beobachten zu können – überall dort, wo fluoreszierende Antikörper auf „ihre“ Antigene stoßen, bilden sich leuchtende Zonen, die den Sitz der gesuchten Antigene verraten.