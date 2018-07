Von Gustav Adolf Henning

Wenn der Schneemensch in einem Tal des Himalaja in die Falle tappte oder die Seeschlange im schottischen Loch Ness ins Netz ginge, dann würden die Zoologen jenes Tal oder jenen See als Locus typicus bezeichnen. So nennen sie einen Ort, an dem eine neue Tierart entdeckt wurde.

Der Entdecker seziert und beschreibt nun seinen Fund, wobei er versucht, sich Klarheit darüber zu verschaffen, an welcher Stelle des Systems der Tiere er dem neuen Wesen einen Platz anweisen kann. Wichtiges taxonomisches Material, etwa das ganze in Formol konservierte Tier oder Skelett, Schädel, Zähne, Fell des „Typus“, des Exemplars, nach dem die neue Art aufgestellt wird, erhalten im Museum rote Katalognummern. Typen hüten die Museen mit größter Sorgfalt oder sollten es doch tun, denn Typen haben wissenschaftlichen und historischen Wert zugleich.

Nun begibt sich der Erstentdecker und -beschreiber auf die Suche nach einem neuen Art-, möglicherweise sogar einem neuen Gattungsnamen. Er würde die rätselhafte Seeschlange nicht Mysticosaurus scotiae nennen, weil der sehr ähnliche Name Mystio-saurus von den Paläontologen schon vergeben ist und Verwechslungen möglich würden. Er berücksichtigt auch die übrigen gut drei Dutzend „Artikel“ der „Internationalen Regeln der Zoologischen Nomenklatur“ und ihre Ratschläge.

Er nennt seine Neuentdeckung auch nicht gerade Siemienkiewicziechinogammarus siemienkiewitschi wie ein Russe seinen neuen Flohkrebs aus dem Baikal-See. In diesem Fall stellten auf der nächsten Zoologen-Konferenz die Amerikaner mit Recht und mit Erfolg den Antrag, den Namen für ungültig zu erklären.

Ebenso vermeidet der Erstbeschreiber (gemäß Erläuterung zum Ratschlag h des Artikels 8), Personen in dem neuen Artnamen zu würdigen, deren bleibendes Verdienst für die Forschung oder ihre Förderung noch nicht abgeklärt ist. Mahnendes Beispiel für einen Verstoß gegen die Empfehlung ist ein kleiner Käfer auf der Insel Kreta, dem ein deutscher Zoologe im letzten Krieg den Artnamen hitleri angehängt hat. Unter Umständen ist ihm die Wahl inzwischen peinlich, fordert sie doch noch nach Generationen dazu heraus, über die Anfälligkeit der Naturwissenschaftler für Ideologien zu meditieren. Außerdem erscheint bei korrekter. Zitierung eines wissenschaftlichen Tiernamens hinter Gattungs- und Artbezeichnung stets der Nachname des Autors mit der Jahreszahl der Erstbeschreibung.

Nicht zuletzt gilt es, bei der Benennung ein passables Latein zuwege zu bringen und die philologischen Fußangeln fehlerfreier Transliteration zu umgehen.