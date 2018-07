J. W., Berlin

Ignoranz muß bestraft werden. Das mußte auch die Berliner SPD einsehen. Die 14. Kammer des Landgerichts erklärte in der letzten Woche die Wahlen des 26. ordentlichen Landesparteitags für den Vorstand, die Landesschiedskommission und die 13 Bundestagsabgeordneten durch eine einstweilige Verfügung für ungültig. Nun dürfen der Regierende Bürgermeister Schütz, Senator Neubauer und der geschäftsführende Landesvorsitzende Jaroschowitz ihre Parteiämter nicht wahrnehmen. Von einer Strafandrohung – Geldstrafe in unbestimmter Höhe – bei Zuwiderhandlung, sah die Kammer mit der Begründung ab, daß von einer demokratischen Partei die Befolgung von Gerichtsbeschlüssen zu erwarten sei. Dennoch kann den Richtern dabei nicht ganz wohl gewesen sein. Die SPD hatte ihnen vorexerziert, daß auch sie Gerichtsentscheidungen ignoriert.

Die Urteile und Beschlüsse, durch die alle vorausgegangenen Abteilungs- und Kreisdelegiertenwahlen für ungültig erklärt worden waren, waren einfach übergangen worden. Da der Landesparteitag vor der Tür stand und eine Verschiebung ungelegen kam, ließ die Partei auch nichtstimmberechtigte Mandatsträger zur Urne gehen. Das mißfiel den Richtern; sie mißbilligten die Wahlen.

Begonnen hatten die Querelen Ende Februar bei einer Abteilungswahl des Kreisverbandes Wilmersdorf. Nach erfolglosen Streitereien zitierten dann Ende April zwei Jungsozialisten, Vertreter des linken Parteiflügels, die SPD zum erstenmal in ihrer Berliner Geschichte vor den Kadi. Unterdessen. ist die Partei in über zehn Verfahren verwickelt. Zankapfel ist das Blockwahl-System. Dieses von der Linken als „Stalin-Modus“ bezeichnete Verfahren wurde 1958 durch den Stuttgarter Bundesparteitag allgemein, wenn auch nicht obligatorisch für alle parteiinternen Wahlen eingeführt.

Nach dem Blockwahl-System müssen so viele Namen auf der von der Mitgliederversammlung aufgestellten Liste angekreuzt werden, wie Mandate zu vergeben sind. Werden mehr oder weniger Namen mit einem Kreuz versehen, so ist der Stimmzettel ungültig. Praktisch bedeutet das, daß zum Beispiel bei fünfzehn Kandidaten und zehn Sitzen die Linken, wenn sie nur drei Vertreter haben, sieben Rechte mitwählen müssen, um für ihre Kandidaten gültige Stimmen abzugeben. Umgekehrt kann auch der Konservative bei einer Majorität der Linken in diese mißliche Lage geraten.

„Außerdem“, so meint Rudi Schmidt, einer der Initiatoren der gerichtlichen Attacke, „diskriminiert dieses System die Minderheit.“ Da der Modus praktisch keine Stimmenthaltungen erlaube, fördere er die absolute Mehrheit derer, die ohnehin schon die Mehrheit haben. Das sei ein eklatanter Verstoß gegen Artikel 21 des Grundgesetzes, nach dem die innere Ordnung einer Partei demokratischen Grundsätzen zu entsprechen habe.

Die Diskussion über die Gerichtsbeschlüsse auf dem Landesparteitag entlarvte so manche versehentlichen oder absichtlichen Irrtümer. Jugendsenator und Volljurist Korber erinnerte sich nur noch lückenhaft an seine Vorlesungen über Zivilprozeßrecht und die Bedeutung einstweiliger Verfügungen, als er erklärte, daß sich die SPD den gerichtlichen Entscheidungen nicht zu unterwerfen brauche, solange sie nicht rechtskräftig seien. Die neue Verfügung gab ihm unrecht. Die Delegierten fügten sich, doch nicht ohne Zorn. Sie empörten sich darüber, „daß staatliche Gerichte sich für zuständig halten, in die Rechte der Parteien zur autonomen Gestaltung ihrer Angelegenheiten einzugreifen, bevor der Weg einer Klärung der Streitfragen in den Parteiinstanzen unternommen worden ist“.

Auch das freilich ist falsch: Nach dem Parteiengesetz sind Parteientscheidungen grundsätzlich gerichtlich überprüfbar. Der Rechtsvertreter der Frondeure gegen den „Stalin-Modus“ hat vorsichtshalber beim Amtsgericht Charlottenburg die Einsetzung eines Notvorstandes beantragt.