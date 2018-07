Indes sich die Kommunisten aller Länder, die in Moskau konferieren, gutbürgerlicher Sonntagsruhe widmeten, herrschte in der Datscha der Rumänen am letzten Wochenende emsige Geschäftigkeit: Parteichef Ceausescu nahm sich kaum Zeit, einen Blick auf den Fernsehschirm zu werfen, wo – nicht ohne Symbolik – der Endkampf russischer und rumänischer Boxer zu sehen war; ihn bewegte vielmehr der Kampf, in den sich die Matadore der internationalen Arbeiterbewegung.