Von Klaus Horn

Eines der Symbole revolutionärer gesellschaftlicher Veränderungen ist zumindest in der Neuzeit die Freigabe oder doch die weniger repressive Regelung der Sexualität gewesen. So läßt Peter Weiss den Chor im „Marat“ sich freuen: „Denn was wäre schon diese Revolution ohne eine allgemeine Kopulation.“ In der revolutionären Tradition war der Begriff Moral deshalb nicht besonders gut angesehen, zudem wurde Moral stets als Klassenmoral verstanden, als Interessenmoral. Da gesellschaftlicher Fortschritt ohnehin allgemein vernünftig sein sollte – im Sinne einer Reduktion der Widersprüche zwischen individuellen Bedürfnissen und allgemein notwendigen Pflichten – schien der Begriff der Moral historisch zu veralten.

Freilich gibt es auch eine asketisch revolutionäre Tradition; eines ihrer Symbole ist – als Gegenbild zu de Sade – Robespierre. Wenn die Göttin der Vernunft nicht als Symbol der Anweisung zum Gebrauch der kritischen Fähigkeiten verstanden wird, sondern als Vertreterin inhaltlich bestimmter Forderungen an die Individuen auftritt, verwandelt sich revolutionäre Theorie in Dogma, insbesondere dann, wenn die Göttin der Vernunft zugleich das Zepter politischer Macht in der Hand hält.

Weil der Marxismus keine Theorie des Individuums hatte und hat, ist auch die Haltung der in seinem Gefolge firmierenden Staaten und Parteien zum Problem der Moral vom jeweils aktuell entwickelten Bewußtsein abhängig. Wilhelm Reichs Versuch, dieses Problembewußtsein voranzutreiben, wurde eingangs der dreißiger Jahre mit dem Ausschluß aus der Kommunistischen Partei (und der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung) beantwortet. Er selber hat sich dies noch – allerdings bereits resignativ – mit den aktuellen Schwierigkeiten der revolutionären Bewegung damals zu erklären versucht. Wenngleich wir seine Lösungsversuche heute nicht mehr akzeptieren können, so repräsentiert er doch jene, die nicht bereit waren anzunehmen, eine hinsichtlich der Produktionsverhältnisse fortschrittlichere Gesellschaftsordnung werde automatisch die lebensgeschichtlichen Kosten für ihre Mitglieder mindern.

Ist man dazu verurteilt, das mit pseudoscholastischer Beredsamkeit aufgebauschte Buch

„Moral und Gesellschaft. Entwicklungsprobleme der sozialistischen Moral“; hrg. von Bernd Bittighöfer und Jürgen Schmollack; Dietz-Verlag, Berlin 1968; 359 S., 7,80 DM

zu lesen, wird man am laufenden Band überrascht, wie biedermännisch bürokratisierte Revolution, wie deutsch Stalinismus sich verbrämen kann: „Der Mensch, der nach dem Guten, Wahren und Schönen strebt...“ Um noch einmal mit der Sexualität als Freiheitssymbol zu argumentieren: Man muß wirklich ausdrücklich versichern, daß die Forderung „Du sollst anständig und sauber leben und deine Familie achten“ und auch eine Feststellung wie „Liebe und Selbstzucht bedingen einander!“ Formulierungen aus diesem Buch einer revolutionär sich gebenden Gesellschaft sind. Die Autoren versuchen sich im Grunde in einer Exegese jener zehn Gebote, die, allesamt mit „Du sollst...“ beginnend, im Programm der Sozialistischen Einheitspartei stehen.