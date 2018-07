Von Cornelia Jacobsen

Junge Mädchen, die den Berufswunsch „Dolmetscherin“ äußern, haben nicht selten eine höchst unrealistische Vorstellung von ihrem Ziel. Vage träumen sie von einem Glamourleben, das durch etwas Geist geadelt ist, bei dem man zwischen Luxushotels, Kongreßpalästen und Flughäfen hin und her schwebt, ab und zu Qui, Madame sagt oder Yes, Sir haucht und dafür mit einem ansehnlichen Honorar belohnt wird.

Es gibt Sprachenschulen, die ihre Schülerinnen (und Schüler) in diesen Vorstellungen bestärken, andere, die sich damit begnügen, sie ihnen nicht zu zerstören, denn sie meinen wohl, sich sonst um ihre Existenz zu bringen. Man lockt mit dem Zauberwort „Diplom“, das seine Wirkung auf Schüler und Eltern selten verfehlt, verschweigt aber diskret, daß dieser „Titel“ mitnichten die Allgemeingültigkeit etwa eines akademischen Diplomgrades hat, und daß man trotz bestande-Diplomprüfung unter Umständen recht dumm dasteht, wenn es ans Stellungsuchen geht.

Es gibt, strenggenommen, nur vier Institute in der Bundesrepublik, deren Abschlußprüfungen soviel Gewicht haben, daß die entsprechenden Arbeitgeber den Absolventen blindlings solides Wissen und gute Leistungen zutrauen.

Eines dieser Institute ist das Sprachen- und Dolmetscher-Institut München, das 1952 mit 150 Schülern seine Arbeit begann und fünfzehn Jahre lang von Dr. Paul Schmidt geleitet wurde, dem Autor des Buches „Statist auf politischer Bühne“. Heute gibt es an dieser Schule 1400 Studierende, Es ist übrigens das einzige Institut in der Bundesrepublik, das vom Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer als Fachschule anerkannt ist.

Wer nur „ein bißchen Sprachen lernen“ will, ist hier fehl am Platze, denn es wird Wert gelegt auf eine ernsthafte, stets auf den Beruf bezogene Ausbildung. Sprachen allein genügen nicht, hört man, darum gibt es für alle Studierenden Pflichtvorlesungen in deutscher Sprache, in denen unter anderem Einführungen in die Wirtschaft, die Technik, in Recht und internationale Beziehungen gegeben werden. Die Teilnahme an diesen Vorlesungen muß vor der Zulassung zur, Abschlußprüfung durch Klausurscheine nachgewiesen werden.

Nur wer eine gute Allgemeinbildung hat und sich in verschiedenen Sachgebieten auskennt – am wichtigsten: Wirtschaft und Technik –, wird sich in seinem Beruf behaupten können, heißt es. Zusätzlich wird den Studierenden empfohlen, Schreibmaschine und Stenographie zu lernen, da es kaum Firmen gebe, die ihren Korrespondenten oder Übersetzern eine Sekretärin konzedieren. Man sieht es gern, wenn sich Schüler anmelden, die entweder eine Universitätsausbildung haben oder gerade absolvieren oder die schon einen praktischen Beruf, zum Beispiel einen kaufmännischen, erlernt haben.