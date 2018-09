Seit jeher hat Bonn sich bemüht, die deutsche Frage zu einer Frage des gesamten Westens hochzustilisieren. Das ist bisher stets gescheitert. Der neuesten Ausprägung, der Diehlschen Trift-Doktrin, wird es um kein Haar anders ergehen: der Behauptung nämlich, daß die Anerkennung der DDR ein Zeichen dafür sei, daß der anerkennende Staat in das kommunistische Lager abwandere. Dieser Schreibtisch-Einfall wird die Wirklichkeit nicht lange überleben.

Was heißt schon „kommunistisches Lager“? Wenn Syrien, der jüngste Anerkenner, irgendwohin strebt, dann nach Peking (das den Sowjets schon einmal vorgeworfen hat, sie verhinderten die Selbstbestimmung der Deutschen), nicht nach Moskau. Und was heißt schon „abwandern“? Zuweilen mag die Anerkennung der DDR gerade zur Ausbalancierung herhalten müssen. In Kambodscha beispielsweise war das so. Dort diente die Aufwertung der DDR-Repräsentation zur Bemäntelung zweier verschiedener Tatsachen: einer gleichzeitigen Annäherung Sihanouks an die Vereinigten Staaten und der zunehmenden Entschlossenheit der Kambodschaner, die Vietcong-Einheiten in ihrem Lande zum Kampf zu stellen.

Bonn sollte sich vor schrecklichen Vereinfachungen. hüten. Diehls Trift-Theorie ist nicht triftig. Th. S.