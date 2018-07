Von Siegfried Balke

„Wer seid und was denkt ihr wirklich?“ – fragte Industriepfarrer Christian Troebst die Sozialpartner in einem Artikel („Die Geister, die ich rief..., Die Sozialpartner sind bis heute Gefangene ihrer Vorurteile“), in dem er sich mit den Klischeevorstellungen beider Seiten kritisch auseinandersetzte. Troebst forderte die verantwortlichen Sprecher der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften auf, mit „Ehrenerklärungen“ für ihr Gegenüber dem Gemunkel und Getuschel auch in den eigenen Reihen ein Ende zu bereiten. Professor Dr. Siegfried Balke, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, veranlaßte die Troebstsche Aufforderung zu diesen Ausführungen.

Ich „war dabei“, als die Gewerkschaften dem Kapp-Putsch (1920) ein Ende setzten – ihr letzter politischer Erfolg –, und „war dabei“, als der „starke Arm“ kein Rad zum Stillstand brachte, als der Rattenfänger die Arbeiter in die Sklaverei der Gesinnung hineinlockte.

Versuche von Seiten der Arbeitgeber, den Gewerkschaften, das heißt ihren Funktionären, klarzumachen, daß es eine gemeinsame Aufgabe sei, die Produktivität der Volkswirtschaft zu steigern, scheiterten immer wieder, weil sie den Arbeitnehmern mit dem Etikett „Arbeitgeberschwindel“ weitergereicht wurden und werden. Schließlich waren viele von uns auch dabei, als vor allem der DGB nach 1945 die liberale Marktwirtschaft unter Erhard als Neuauflage des Manchestertums wütend bekämpfte. It was a long way to Godesberg ...

Auf Arbeitgeberseite lagen die grundsätzlichen Entscheidungen immer, wenn auch nicht ausschließlich, in der pragmatischen Aktivität der Unternehmen. Das Prinzip der Arbeitsteilung zwischen ehrenamtlichen Vertretern und der „Bürokratie“ hat autonome Funktionärsentscheidungen verhindert. Die oft erwiesene taktische Überlegenheit der Gewerkschaftsorganisation stärkt allerdings Tendenzen, im Arbeitgeberlager gleichzuziehen.

Deshalb sprechen wir weniger von der Organisation als von den Unternehmen und Unternehmern, die Gewerkschaften sprechen mehr von sich über sich. Die 6,5 Millionen Mitglieder haben dabei keine Mitbestimmung.

„Vor Ort“ sieht das alles etwas anders aus. Auch Lohnverhandlungen mit ihren Differenzen lassen sich, wenn auch nicht immer, auf den gemeinsamen Nenner Produktivität bringen. Beide Unterhändlerseiten ernten wenig Dank dabei. Eine wechselseitige Ehrenerklärung (nach Troebst) für vernünftiges Verhalten ist, wenn auch nicht in allen Fällen, berechtigt, aber – wer dabei war und ist, weiß es – im Sinne der Beseitigung von Vorurteilen nutzlos. Der Sachzwang der Gewerkschaftsorganisation verbietet nun einmal die objektive Wertung des Gegners, der als solcher benötigt wird.