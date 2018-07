Wenn Sie wüßten, welchen Entschluß es mich schon kostet, einer Gesellschaft zuliebe in einen anderen Rock zu schlüpfen!“ sagte er und schlug damit die Möglichkeit aus, Mitglied einer königlichen Tafelrunde zu werden, was ihm – und vor allem darum ging es hier – ein kleines, aber sicheres Ehrengehalt eingebracht hätte. Lieber blieb er in seinen dürftigen Verhältnissen, zusammen mit seiner Schwester, die ihm den Haushalt führte, nachdem seine spät geschlossene Ehe unglücklich verlaufen war und mit einer Trennung geendet hatte. Der Alternde hat sich in jenen engen Verhältnissen nicht etwa besonders wohl gefühlt – was ihn hielt, war die Unfähigkeit, sich in der Welt durchzusetzen.

Immer war ihm die Welt als etwas Feindliches erschienen, als Einbruch des Fremden, wogegen nur Abschirmung half. Schon der Knabe, der nach dem frühen Tod des Vaters im Hause eines Onkels aufwuchs, war nur glücklich, wenn er sich in eine dämmerige Kammer, in eine Höhle oder einen Verschlag auf dem Dachboden zurückziehen konnte. Da saß er stundenlang und träumte. Als Seminarist baute er sich eine kleine Hütte, halb in den Berg hinein, und gestand einem befreundeten Mitschüler: „In dieser abgeschiedenen Zelle, bei diesem brennenden freundlichen Lichte – da, ich kann dir’s nicht nennen, wie ich mich da fühle.“ Und noch als Student saß er am liebsten in einer halbdunklen alten Brunnenstube, bei Kerzenlicht.

Seine Vorliebe für solche Geborgenheit im Abgeschirmten, Engumgrenzten – wie in einem Hause geschützt vor dem Regen: „Unser Innerliches fühlt sich sonderbar geborgen und guckt wie ein Kind, das sich mit verhaltenem Jauchzen vor dem nassen Ungestüm draußen versteckt, mit hellen Augen durchs Vorhängel“ –, diese Sehnsucht nach Schutz vor dem Ungewissen, dem Fremden, ist zwar typisch für seine Zeit, doch war sie bei ihm besonders stark ausgeprägt. Er war von äußerster Empfindlichkeit, wie eine nie heilende Wunde. „Es ist überhaupt“, schrieb er dem Freund, „in meinem wirklichen Zustand ein besonderer peinlicher Zug, daß alles, auch das Kleinste, Unbedeutendste, was von außen an mich kommt, irgendeine mir nur einigermaßen fremde Person, wenn sie sich mir auch nur flüchtig nähert, mich in das entsetzlichste, bangste Unbehagen versetzt und ängstigt, weswegen ich entweder allein oder unter den Meinigen bleibe, wo mich nichts verletzt, mich nichts aus dem unglaublich verzärtelten Gang meines innern Wesens heraus stört und zwingt.“

Könnte ein solcher Mensch erfolgreich sein, erfolgreich im alltäglichen Sinn? Er studierte (weil es das billigste war und er dabei vom Staat unterstützt wurde) Theologie. Einmal begehrte er auf: „Alles, nur kein Geistlicher!“ Er wagte sogar einen Ausbruch und übernahm die Redaktion einer Frauenzeitschrift, aber nur allzubald erschien ihm „das journalistische. Häckselschneiden“ noch schlimmer als das theologische, und er kehrte enttäuscht auf den alten Weg zurück. Und schließlich saß er in einem für sein Schutzbedürfnis viel zu großem Pfarrhaus, in dem er seine Gesundheit für gefährdet hielt, so daß er die wenigen Pflichten bald nicht mehr erfüllen zu können meinte und sich, noch nicht vierzig Jahre alt, pensionieren ließ.

Zu dem sehr geringen Ruhegehalt, das zum Leben kaum reichte, verdiente er durch Lehrtätigkeit das Nötige hinzu. Alles in allem blieb seine Lage mehr als bescheiden. Als er kurze Zeit nach seinem 70. Geburtstag starb, da war nur wenigen bekannt, was dieser Hypochonder „aus dem unglaublich verzärtelten Gang seines innern Wesens heraus“ geschaffen hatte.

Wer war’s?

Antwort auf die Frage in der vorigen Ausgabe: Der Mann, der beim Essen nicht maßhalten konnte und so wehleidig war, war Fürst Otto von Bismarck (1815 bis 1898), der „Eiserne Kanzler“, Theodor Fontane nannte ihn in einem Brief (vom 1. April 1895 an Martha Fontane): Eine „Mischung von Heros und Heulhuber“.