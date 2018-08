Johnson ließ den Vermittler fallen – Amerikas Fiasko in Vietnam (II)

Von Henry Brandon

Harold Wilson setzte große Hoffnungen auf den Besuch des sowjetischen Ministerpräsidenten Kossygin, der im Februar 1967 nach London kam. Für den britischen Premier war das eine Gelegenheit, in der Weltpolitik als Vermittler zwischen Amerika und Nordvietnam aufzutreten. Er versprach sich viel von seiner persönlichen Beziehung zu Kossygin.

In Washington hingegen war Präsident Johnson nicht nur des Angebots von Vermittlern überdrüssig, er hielt Wilson, seitdem sich der Premier sieben Monate zuvor deutlich von der Bombardierung der Ölanlagen bei Hanoi distanziert hatte, auch nicht mehr für einen Verbündeten, der mit ihm durch dick und dünn geht. Als er sich jetzt erbot, mit Kossygin zu verhandeln, wuchs Johnsons Mißtrauen. Andererseits konnte er auch nicht gut nein sagen; es wäre höchst mißlich gewesen, wenn bekanntgeworden wäre, daß Amerika eine solche Gelegenheit zu Friedensgesprächen abgelehnt hatte.

Als Verbindungsmann wurde ehester Cooper ausgesucht, der gerade im Januar in London gewesen war, um Premierminister Wilson und Außenminister George Brown über den ergebnislosen Friedensfühler Polens – „Marigold“ – zu informieren. Brown seinerseits hatte, im Auftrag Amerikas, bei einem Besuch in Moskau im voraufgegangenen November mit Hilfe der Sowjets der nordvietnamesischen Regierung einen Zweistufenplan – „Phase A, Phase B“ – zukommen lassen, der in den Ereignissen der kommenden Tage eine so entscheidende Rolle spielen sollte. Brown war jetzt, erregt wie immer, wütend, als er von Cooper hörte, daß sein Plan nicht der einzige dieser Art gewesen war. Auch Wilson war verärgert, daß die Amerikaner England nicht früher über das polnische Unternehmen ins Bild gesetzt hatten. Ihm und dem Außenminister war es kein Trost, daß man in Washington noch nicht einmal wußte, ob der Vorschlag via Warschau überhaupt Hanoi erreicht hatte.